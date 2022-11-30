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王浩宇點「高嘉瑜和王世堅」差異：打黨防落選及幻想網路的長輩

▲▼翁達瑞在臉書指出高嘉瑜及王世堅才是敗選元凶。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、記者蘇晏男攝）

▲民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、記者蘇晏男攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨九合一大選慘敗，選前被猛烈攻擊的民進黨立委高嘉瑜和台北市議員王世堅紛紛反擊，以結果砲轟黨內問題。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇表示，高嘉瑜和王世堅的狀況不同，他從不懷疑王世堅是台派夥伴，而高嘉瑜只是怕落選而砲打民進黨。

王浩宇表示，他個人其實蠻欣賞王世堅，儘管這幾天不斷用妖孽、太監等用詞攻擊他、儘管政治上王也曾很自私地把蕭美琴打成中國琴，「但我從不懷疑他是台派夥伴。」

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

▲▼民進黨桃園市前議員王浩宇全文如下。（圖／王浩宇臉書）

▲▼王浩宇點「高嘉瑜和王世堅」差異：打黨防落選及幻想網路的長輩。（圖／翻攝王浩宇臉書）

他認為，王世堅就是一個不會用網路的長輩，所以很容易用自己的角度去幻想網路上的事情，「我是建議他可以開始用智慧型手機，就會了解自己的服務處為什麼會被綠營支持者打爆。 純粹是某些支持者對於當時他在台北市長的曖昧態度有不同的想法，其實跟網軍沒什麼關係。」

「綠營支持者的不滿，需要情緒出口。」王浩宇說，中央黨部、服務處都被打爆，在根本不會上網的狀況下，王世堅被誤導認為認為是因為他發動網軍進行霸凌，但實際上這些只是民進黨支持者，「如果他不介意，我願意送他一台智慧型手機，並親自教他使用。」

針對高嘉瑜，王浩宇認為，高嘉瑜早就知道選情不妙，所以先打自己所屬的民進黨當預防針，避免下次選舉時因為民進黨不利而落選，「這兩個人狀況完全不同」。

據悉，王世堅選前因聲援黃姍姍，被綠營圍攻。其中，王浩宇多次發文砲打，提及王世堅的貼文至少10篇，讓不少民進黨支持者憤怒。他也於17日曾說，「黨提名的人如果不符合理念、價值，那王世堅應該公開說出陳時中哪裡不夠好？在黨內給予意見。如果要還黃珊珊人情，私下投票就好不用公開宣傳，不會有人知道。王世堅身為黨提名的議員參選人、在媒體上公開宣傳自己要投黃珊珊，根本刻意為之地幫對手宣傳，這是一個違反黨紀的明確行為」，「如果黨這樣都不用處理，那以後是不是也可以支持民進黨、票投民眾黨？我就問。」

▼王浩宇過去針對王世堅的文章，都吸引不少綠營支持者留言。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇點「高嘉瑜和王世堅」差異：打黨防落選及幻想網路的長輩。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇點「高嘉瑜和王世堅」差異：打黨防落選及幻想網路的長輩。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇點「高嘉瑜和王世堅」差異：打黨防落選及幻想網路的長輩。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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