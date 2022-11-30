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郭明錤預估iPhone 14 Pro系列將少2千萬支　鴻海恐丟15 Pro獨家

記者黃翊婷／綜合報導

中國政府堅持清零政策，富士康鄭州廠日前發生抗爭事件，知名分析師郭明錤推測，iPhone 14 Pro與14 Pro Max第四季恐怕會短少1500萬至2000萬支，整體出貨量下修20％，鴻海要面臨第四季的出貨挑戰，蘋果也想分散供應風險，所以鴻海可能難以成為iPhone 15 Pro系列的獨家組裝廠商。

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭明錤推測iPhone 14 Pro系列第四季產量可能會短少2000萬支。（資料照／記者林敬旻攝）

全球70％的iPhone都出自鴻海集團的生產線，其中擁有20萬名員工的富士康鄭州廠，堪稱是全球最大的iPhone代工廠。然而，富士康鄭州廠日前爆發新冠疫情，先後經歷閉環封廠、員工逃離、加碼招募新人等事件，一度還有自稱是富士康鄭州廠的員工從宿舍衝出，與身穿白色防護衣的人員爆發衝突。

當時鴻海表示，對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生；蘋果也罕見證實確有此事，並表示已派遣主管前往現場了解狀況。為了確保產能，富士康公告，鄭州廠員工12月最高可領1.3萬元人民幣，明年1月也有新年禮包1.3萬元人民幣，等於農曆年前員工將可以領到2.6萬元人民幣的紅包，換算下來大約是新台幣12萬元。

知名分析師郭明錤在推特PO文表示，受到工人抗爭影響，第四季iPhone出貨量預估下修20％，iPhone 14 Pro與14 Pro Max在第四季的總出貨量也會比預期少1500萬至2000萬支，不過，富士康鄭州廠的平均產能有望在12月從20％恢復至30％到40％；另外，他認為，鴻海要面臨第四季的出貨挑戰，蘋果也想分散供應風險，所以鴻海可能難以成為iPhone 15 Pro系列的獨家組裝廠商。

▼富士康鄭州廠。（圖／翻攝自鴻海臉書）

▲富士康鄭州廠現況。（圖／翻攝鴻海臉書）

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