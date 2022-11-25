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中國勞工組織：富士康只是開始　中國清零不改會有更多工廠抗爭

▲▼全球最大的iPhone組裝廠「富士康鄭州廠」爆發暴力衝突。（圖／路透）

▲全球最大的iPhone組裝廠「富士康鄭州廠」爆發暴力衝突。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

鴻海集團旗下富士康鄭州廠是蘋果在全球最大的iPhone組裝廠，日前爆發暴力衝突，《紐約時報》（The New York Times）25日引述中國勞權組織「中國勞工觀察」的分析，若中國當局繼續執行清零，還有別的工廠也會出現這種情況，富士康只是個開始。

根據《紐約時報》報導，北京政治分析人士吳強說，「我們所目睹的富士康就是中國模式的破產」全球一半的iPhone由位於華中地區的富士康河南鄭州廠供貨，這是中國作為生產大國的形象崩潰，也是中國全球化關係的崩潰。

總部位於紐約的中國勞工權益組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）創始人兼執行董事李強說，「如果中國政府繼續執行清零政策，富士康只是一個開始，因為我想今天有富士康，還有別的工廠也會出現這種情況」。

報導指出，在某種程度上，中國的困境是領導人習近平所造成的，中國一直堅持嚴厲的清零政策，3年來，北京大力宣傳支持嚴厲防控，強調這是保命的唯一途徑。

▲▼卡達世足體育館、卡達世足場館、冷氣、空調。（圖／路透）

▲世界盃足球賽球迷不戴口罩群聚狂歡，與嚴格封控的中國形成強烈對比。（圖／路透）

與此同時，上百萬中國人也正在關注本周開幕的世界盃足球賽，見到全世界的球迷不戴口罩群聚，在球場陶醉比賽氛圍的畫面，與中國官方堅持不放的嚴封控形成強烈對比，中國社交媒體用戶還因此發文表達諷刺和嫉妒。

另外在約有180萬人的廣州市海珠區，當地多數是紡織廠勞工，他們工時長、薪資低，而且被封控沒辦法工作、沒有收入，連飯都沒得吃，於是網路上也流傳當地抗議者與警察發生衝突的畫面。

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