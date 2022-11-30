原住民長期照顧文健站　37隊參加活力健康操南區初賽

▲111年原住民族長期照顧文化健康站活力健康操南區初賽頒獎典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受疫情影響，原住民族委員會已有兩年未辦理長照文健站活力健康操競賽，今年終於恢復舉行，南區初賽由嘉義縣政府承辦，考量疫情避免人員大量群聚動，自9月21日到10月19日間，縣府以10個工作天，率專業攝影團隊前往嘉義縣、台南市及高雄市內37處文健站錄製健康操，並將參賽作品交由專業評審團隊評選，近千名部落長者及族人參與，個個展現熱情活力。

本次競賽規則為一鏡到底，且限錄一次，錄影場地由參賽隊伍自行決定，長者們在熟悉的場域比賽，心情不僅自在、表現也更自然，還能減少移動的不便與舟車勞頓，有的在森林裡伴隨著蟲鳴鳥叫，有的在集會所廣場還有小狗及小孩誤闖入鏡，十分逗趣！有的甚至封橋在橋上大跳健康操，所幸工作團隊及在地族人協助，再加上天候穩定，讓競賽錄影能夠順利完成。

嘉義縣民政處長楊健人、原民會委員汪啟聖、原民會社會福利處副處長董靜芬、高市府原民會組長周琪絜等人表揚獲獎團隊，開場表演安排嘉縣最有活力的山美文健站，還邀請特優隊伍茂林及鳳山vuvu文健站長者展演，長輩現場大跳活力不輸比賽影片。

嘉義縣長翁章梁表示，縣內共有8個原住民部落，且都為鄒族，並在2020年落成最後一個文健站，將部落長照C覆蓋率達到100%，各部落都發展出文化和特色，如上周末剛辦完一年一度的「茶山涼亭節」，還有年中開幕的「鄒族逐鹿文創園區」，都是各部落努力推廣文化觀光的成果，此次競賽嘉義縣文健站的參賽率百分百，長輩都樂在其中！

汪啟聖說，文健站針對原住民部落進行長照計畫，是政府很重視的一塊，因部落族人尤其長輩都不願意離開原鄉，設置文健站就是希望他們能就地被照顧，不離開家太遠享受生活。

鳳山Vuvu文健站拿下特優，團隊裡魯凱族魏姓長輩開心表示，因為年歲已大動作不是很靈活，老師花更多心力帶領他們，自己也努力學習，跳舞真的很快樂；江姓照服員說，長輩們每天的練習都很主動，能拿到好成績都歸功於他們的積極。

今年評審影片多達37隊，評審委員觀看競賽影片長達8小時，每個參賽隊伍表現都相當精彩，最終評比結果由茂林文健站及鳳山Vuvu文健站2隊榮獲特優獎；長青、瑪樂筏、嘎啦鳳、萬山文健站4隊榮獲優等獎：林園cemedas、米乎咪尚、山美、大光&南原、新美及大樹文健站等6隊獲得甲等獎，其餘25隊獲最佳團隊獎。