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社會 社會焦點 保障人權

拐10人到柬埔寨當「豬仔」　金髮辣妹賺血汗錢還升組長...4人起訴

▲原住民長髮女陳姓女子誘騙原民到柬埔寨，屏東地檢署起訢 。（圖／資料照，下同）

▲屏東地檢署偵辦詐騙集團案，認為該集團成員犯行明確，將金髮女蛇頭等人起訴。（ETtoday資料照片／下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦柬埔寨人蛇集團案，10日依欺欺等3罪第一波偵結起訴陳等4名詐騙人蛇集團幹部，他們以月薪4萬元為由，仲介10位民眾到柬埔寨鄉，其中8位是原住民，檢方並將持續追查其他尚未到案的共犯到案。

▲原住民長髮女陳姓女子誘騙原民到柬埔寨，屏東地檢署起訢 。（圖／資料照，下同）

▲原住民長髮女陳姓女子誘騙原民到柬埔寨，屏東地檢署起訢 。（圖／資料照，下同）

屏東地檢署說，近來屢傳國人遭犯罪集團以求職打工為幌，誘騙出境前往柬埔寨、泰國等地，入境即被犯罪集團要脅從事不法，並動輒恐嚇、毆打而施加暴行，屏東地檢署指揮刑事局南部打擊犯罪中心、屏東縣政府警察局刑警大隊、高雄市三民警分局嚴查速辦，已將部分犯罪集團組織成員查緝到案，並向屏東地方法院聲請羈押獲准，經月餘綿密偵辦，於10日偵結公訴。

專案小組調查發現，被告陳女、賴女、周女、林男加入從事詐欺及人口販運集團，該犯罪集團分為負責以投資、感情等詐術對外從事詐騙之「業務部」、負責訛詐國人出中華民國領域外加入本案犯罪集團之「人事部」等部門。

分工方式係由賴女擔任「人事部」組員兼財務，誘騙國人出境加入該案犯罪集團、管理零用金、並自其名下帳戶協助發放代墊款，回報其他集團成員俾利進行獲利核算及分潤等事宜；陳女為「人事部」小組長，負責管理組員及查驗組員行動電話內容，並誆騙國人出境加入該集團；周女為「人事部」組員，負責招募騙取國人出境；林男女負責聯繫、載送受招募之國人，並偕同辦理及代領受護照、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡供向查驗人員出示等事宜。

據了解，染著一頭金色頭髮的22歲陳姓女子是屏東縣三地門鄉人，在台灣即以「高薪、免經驗、包吃、包住、包機票」等名目，誘使國人前往從事詐欺工作，每騙1人即可獲得1千元美金，已得手上萬美元，還因為業績好被提升升任「組長」。

他們分向石姓被害人等10人（其中8人為原住民身分）佯稱「從事電腦打字工作，合法正當，底薪1個月新臺幣4萬元，獎金另計」等話術誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即分別由林女及其他在國內之集團成員駕車載送被害人辦理護照、前往機場等，倘被害人未攜帶COVID-19疫苗接種紀錄卡，則回報由集團成員將偽造之COVID-19疫苗接種紀錄卡電子檔傳予林女，再由林女至超商印出後，交由被害人出示機場查驗人員，使被害人順利出境。

陳女等人分別涉犯刑法詐欺罪、偽造文書罪、組織犯罪防制條例等罪嫌，事證明確，依法提起公訴，陳等4人經移審後，除周女交保外，陳女等3人，法院裁定續以羈押，該署也將繼續追查其他尚未到案的共犯。

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