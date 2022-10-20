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鐵道迷注意！阿里山林鐵明年全線通車　主打「郵輪式列車」

▲阿里山賞楓主題列車將於12月行程，今年僅有4個梯次。（圖／林鐵及文資處提供）

▲阿里山林鐵拚明年全線通車，將增班以「郵輪式列車」行程為主。（圖／林鐵及文資處提供）

記者楊惠琪／台北報導

國境解封，立委關切阿里山林鐵何時才能恢復全線通車，提升森林遊樂區觀光收益。農委會林務局長林華慶表示，預估明年底前就可以全線通車，屆時也新增班次，以會暫停月台的「郵輪式列車」為主，車廂檜木打造的主題車廂，也會和業者合作推出阿里山2天1夜行程。

陳吉仲今（20日）出席立法院經濟委員接受詢答，立委陳明文質詢，外界關注阿里山林鐵是否可在明年如期通車。林華慶答詢指出，明年就會如期通車，且通車後將會新增班次，主要是郵輪式列車，車廂將分別會有檜木打造的車廂以及主題式車廂，還會推出生態旅遊。

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阿里山林鐵是全球少數仍在營運的高山林業鐵路，2015年受杜鵑颱風影響，目前只能行駛到十字路站，旅客必須轉乘接駁車抵阿里山森林遊樂園區。立委陳明文關切全線通車時程。

林華慶說，已加速林鐵全線通車工程，預計明年可以全線恢復通車，迎接久違的國內外旅客，屆時會增班、投入新車廂營運，主推「郵輪式列車」，帶動阿里山森林遊樂區觀光，尤其林鐵已有20年未有新車廂投入運行，新車廂是首度完全由台灣設計、生產、組裝。

林華慶指出，「郵輪式列車」是指，列車會在部分車站暫停較久的時間，讓乘客可以下車參加觀光導覽活動，也可以停留用餐、品茗、喝咖啡等，配合郵輪式列車行程，將與業者合作推出阿里山林鐵2天1夜的旅遊行程。

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