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快訊／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委！地方人士推薦王浩、鄭麗文

▲▼市議員王鴻薇。（圖／記者崔至雲攝）

▲市議員王鴻薇。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳弘修／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安所遺留的北市第三選區立委懸缺，在此次九合一大選中，被視為藍營女戰將的台北市議員徐巧芯、王鴻薇，都被點名參選。據透露，王鴻薇除了已向明確向黨高層表達沒有參選的意願，她在晚間也發表最新聲明，強調「我絕對不會參選立委」。

除了徐巧芯、王鴻薇，還有誰適合代表國民黨出戰立委補選？根據北市地方人士近日的觀察，此次沒有競選連任台北市議員的王浩是合適的第一人選，因為他原本的選區就是在中山區，另外一位是國民黨不分區立委鄭麗文，她的戶籍就在中山區，由於登記的時程緊迫，建議黨中央應該把這兩位人選視為主要的徵召對象。

根據中選會的補選規劃，蔣萬安所遺留的立委席次（中山、北松山），有意參選者的登記日從本週一（28日）起至12月2日止，明年1月8日進行補選。

由於九合一大選在上週六才剛落幕，國民黨在一個禮拜的時間內就必須決定補選人選，對於徐巧芯與王鴻薇兩位具有戰力的市議員來說，如果真的參與立委補選這一仗，無疑是替自己背上「落跑議員」的標籤，萬一被支持者與對手批評才剛當選2天，為何吃碗內看碗外，當事人也是很解釋與說明。

另外，國民黨地方人士也表示，新任的北市議員預定在12月25日就職，如果這時候兩位女議員真的考慮參選，那她們到底要不要就職？一邊就職一邊選立委，不正剛好成為送給對手一個最好的攻擊點。

事實上，黨中央高層在上週六九合一大選開票結束後，當晚就已經徵詢王鴻薇。王鴻薇29日晚間透過正式聲明表示，她已向秘書長黃健庭表達不會參選，今天（29日）早上也再向市黨部主委黃呂錦茹表示不會參選，「感謝黨內部份同志和很多好朋友對我的期待，我不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得我如果參選，等於在選後一周內即跑去登記參選補選，很多媒體朋友已提醒我會立即背負落跑之名」、「我已和黨部明言，無論徵召哪一位同志參選，我將全力支持並負責北松山區的輔選工作。」

至於徐巧芯方面，她目前人在國外，在出國前，她也明確對外表態，登記期間人完全不在國內，無從登記也沒想從南松山遷戶籍，相信黨中央會透過科學民調，找到會勝選的人，屆時她會全力支持。換言之，徐巧芯也明確地拒絕了代表國民黨參與此次的立委補選。

對於國民黨到底會派出誰與民進黨已經表態有意參選的吳怡農、阮昭雄，國民黨主席朱立倫29日受訪表示，黨內在做參考民調，很快就做出來了，會徵詢地方民意代表、重要人士的意見，最重要的，也是要能夠勝選，當然，包括新任市長蔣萬安的態度、看法也非常重要，國民黨一定是走對的路，提對的人，團結努力才能勝選。

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