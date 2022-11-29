M·A·C響應世界愛滋日　以唇膏點亮無限可能　終結歧視擁抱愛

▲在27周年，M·A·C薇拉葛蘭基金會向不朽塗鴉鬼才、永遠的潮流藝術ICON以及愛滋鬥士－Keith Haring 致敬。



圖、文／M·A·C

終結愛滋歧視、透過公益宣導與實質救助幫助愛滋病友，一直是M·A·C彩妝引以為豪的使命，M·A·C彩妝創辦人Frank Toskan及Frank Angelo在1994年創立薇拉葛蘭基金會，多年來透過義賣公益唇膏的方式持續提供愛滋病友實質的醫療與生活資源協助，每售出一支「薇拉葛蘭公益唇膏」，M·A·C都會百分百的捐出銷售所得。

M·A·C薇拉葛蘭基金會成立28年來在全球捐助金額已超越五億美金，近年M·A·C將這股美麗的力量自愛滋關懷延伸至性別平權、多元接納與擁抱生命的層面，提供愛滋病友、LGBTQ多元性別族群、弱勢女性團體實質的醫療、生活資源等協助。而在12月1日世界愛滋日，M·A·C員工更加入志工行列，前進「關愛之子家園」，為弱勢無依的孩童盡一份心力！

M·A·C每年皆透過與全球各地意見領袖，如女神卡卡（Lady Gaga）、妮琪米娜（Nicki Minaj）、蕾哈娜（Rihanna）等知名藝人合作，推出「VIVA GLAM薇拉葛蘭公益唇膏」年度限量版，在27周年，M·A·C薇拉葛蘭基金會向不朽塗鴉鬼才、永遠的潮流藝術ICON以及愛滋鬥士－Keith Haring致敬。

在充滿挑戰與艱辛的2020年，更向全球超過250個於前線對抗新型冠狀病毒疫情的相關組織，提供超過一千萬美元的捐款。至今M·A·C台灣一共捐出約新台幣3,200萬元給關愛之家、露德協會等相關機構，並持續透過品牌的力量為宣導終止愛滋歧視盡一份心力。