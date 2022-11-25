美聲溫暖銀髮爺奶！邱創煥基金會攜手愛心企業歲末關懷萬華愛愛院

▲由邱創煥文教基金會主辦的暖冬送愛愛心傳唱活動，邀集天麗環境保護基金會、教育興革文教基金會以及中化製藥子公司中化銀髮事業共襄盛舉，不僅送物資到愛愛院也透過合唱團美聲及日本舞，陪伴平均高齡85歲的愛愛院長輩度過溫暖的下午。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

歲末年終送愛心更暖，財團法人邱創煥文教基金會於11/25(五)主辦「暖冬送愛愛心傳唱」送物資也送關愛至台北市萬華愛愛院，活動由邱創煥文教基金會執行長暨《東森新媒體ETtoday》執行董事邱佩琳邀集企業界共襄盛舉，包含財團法人天麗環境保護基金會執行長林麗華、財團法人教育興革文教基金會執行長苑倚蔓以及中化製藥子公司中化銀髮事業副總經理陳佳雯等各界愛心人士皆出席響應，眾人有錢出錢、有力出力，在感恩節隔日以行動關懷長輩。

▲邱創煥文教基金會執行長暨《東森新媒體ETtoday》執行董事邱佩琳(右1)邀集天麗環境保護基金會執行長林麗華(右2)、教育興革文教基金會執行長苑倚蔓(左1)以及中化製藥子公司中化銀髮事業副總經理陳佳雯(左2)歲末送暖，愛愛院董事長施武靖(中)表示非常感謝。

即將滿百歲的「愛愛院」在關懷地方弱勢及銀髮族的愛心行動相當知名且歷史悠遠，目前院內共照顧210名長輩，平均年齡高達85歲，其中更有高達20%或低收、弱勢長輩。近兩年愛愛院受疫情衝擊，平時民眾熱心捐贈的物資量銳減，邱佩琳得知後挺身而出，在歲末年終舉辦「暖冬送愛愛心傳唱」活動，邀集中化製藥子公司中化銀髮事業及自家邱創煥文教基金會各捐贈10萬物資予愛愛院，內容包含東森嚴選衛生紙、液態洗衣皂以及中化製藥的洗髮精、沐浴乳及藥皂等，補足疫情以來的物資缺口。

愛愛院董事長施武靖表示：「愛愛院會依照長輩的健康狀況及照護需求提供包含飲食、生活起居等照護服務，然而受疫情影響民眾捐贈的物資確實減少很多，不論米、紙尿褲以及照護所需的清潔用品等對我們來說都很需要，非常感謝今天愛心企業捐贈的衛生紙等民生用品，對愛愛院來說非常實用，而且自疫情以來已經兩年多沒有舉辦過同歡活動，很感謝大家今天到來，讓現場長輩們都很開心」。

▲《東森新媒體ETtoday》執行董事邱佩琳活動現場與銀髮長輩互動。

《東森新媒體ETtoday》執行董事邱佩琳分享：「台灣已邁入高齡社會，長照是政府相當重視的議題，因此邱創煥文教基金會特別邀請企業界一起來幫忙，共同關懷長者，希望透過這次寒冬送暖獻唱活動可以讓長輩們感受到溫暖」。

中化銀髮事業副總經理陳佳雯表示：「我們長期投入銀髮照護已有10多年，藉由這次活動捐贈洗髮精、沐浴乳及藥皂等中化製藥的優良產品，也是基本的生活必需品，希望能為愛愛院的長輩帶來實質幫助，愛愛院本來就是地方相當知名的銀髮照顧團體，不論在環境或長輩照顧都很用心，因此我們很樂意參予這樣有意義的活動」。

▲由企業家夫人團組成的歡樂頌合唱團美聲獻唱。

▲味全文教基金會日本舞老師及學員展現曼妙舞姿。

除了民生必需品，溫暖的歌聲也在緊繃的防疫情緒中撫慰長輩的心，由林麗華帶領15位企業家夫人所組成的「歡樂頌合唱團」美聲獻唱多首耳熟能詳的歌曲，以及6位味全文教基金會日本舞老師及學員帶來優雅曼妙的舞步，陪伴長輩們度過一個精采歡樂的下午，溫暖長輩的心。

林麗華表示，歡樂頌合唱團在疫情前每年都會在歲末年終的時候舉辦義演送愛，事實上在天麗環保基金會的理念中，所謂環保也包含了心靈的環保，因此參與這次活動希望讓長輩們感受到各界的關愛。

▲邱創煥文教基金會與中化製藥各捐10萬募資照顧愛愛院。

明年即將邁入百年的愛愛院，長期秉持創辦人照顧弱勢的精神服務長輩，除24小時住宿式機構服務，近年也配合政策開辦日間照顧服務中心，並將服務觸角從萬華到南港，承接了臺北是第一個符合長服法的住宿式機構。愛愛院表示，目前院內收容20％低收、緊急安置的長輩，急需善心人士響應認養長輩的行動，歡迎參與「月捐99讓愛久久～愛心扶助弱勢銀髮族」的行動，幫助經濟弱勢長輩老有所終，也很歡迎加入志工行列，以行動關懷長輩。