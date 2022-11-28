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甘蔗渣變身環保餐具　農業廢棄物找到新價值

▲▼甘蔗渣變身環保餐具　農業廢棄物找到新價值。（圖／頂新和德文教基金會）

▲鉅田潔淨創辦人黃千鐘與團隊合影。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

2021年，連鎖超商與插畫家合作，推出以甘蔗纖維製成的永續環保杯，吸引大量消費者關注及使用，估計至少減量逾1,800萬個一次性咖啡杯。這個造成話題的永續環保杯，是鉅田潔淨創辦人黃千鐘早在環保餐具觀念尚未普及前，便投入研究植物纖維原料化、製成環保產品的十幾年心血結晶。

黃千鐘在2009年就讀碩士班，專研回收農業廢棄物製成可再利用的材料，但當時被視為沒有市場的冷門領域。直至2015年，一則從海龜鼻孔中抽出海洋廢棄物的影片於網路爆紅，掀起全球對於海洋廢棄物的關注，許多環保團體投入打撈海洋廢棄物的行列。但是，黃千鐘認為：「打撈是無止境的，我要從源頭，也就是植物性可自然分解的材料來取代一次性的產品。」

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▲▼甘蔗渣變身環保餐具　農業廢棄物找到新價值。（圖／頂新和德文教基金會）

▲鉅田潔淨以甘蔗渣、咖啡渣、葡萄渣等植物纖維材料製作環保餐具、鞋子、電腦3C機殼等多項產品。

如今黃千鐘運用自身專業，創立品牌「renouvo」，以「農業廢棄物再利用」為品牌核心理念，利用甘蔗渣、咖啡渣、葡萄渣等植物纖維材料製作吸管、刀叉匙、咖啡杯蓋等環保餐具，替代原本的一次性塑膠製品。

至今鉅田潔淨已經售超過五億枝甘蔗吸管，其中90%以上外銷，在與便利超商合作後，內銷量也大幅提升；目前積極開發其他產品如鞋子、電腦3C機殼，擴大農業廢棄物的再利用規模。

然而，即便技術與市場面皆看似穩定成長，黃千鐘卻仍憂心公司的營運問題，因此加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器計畫，以求完善公司的本職學能與架構。在參與計畫的過程中，業師建議黃千鐘調整心態：「你是管理者，不要再把自己定位成研發主管。」

參與加速器計畫半年下來，鉅田有大幅的改變與成長，在10月底的階段性發表中，從所有團隊中脫穎而出獲得前三名，也持續為12月14日登場的好食好事加速器Demo day積極準備，希望能讓更多人看見鉅田參與淨零減碳的決心。

觀看鉅田完整故事： https://www.youtube.com/watch?v=XGfF5DiYvgU

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