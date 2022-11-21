真善美新聞研習營談傳播職涯創新力　陳安祥：年輕人要敢冒險、培養洞察力

▲首屆真善美新聞研習營19日下午論壇由知名主持人沈春華(圖中)主持，邀請到東森新媒體ETtoday總經理陳安祥(右1)、青年救國團主任葛永光(左1)、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘(左2)、雲朗觀光集團總經理盛治仁(右2)共同與談。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

為期3天著重培養未來媒體菁英的「第一屆真善美新聞研習營」，19日下午論壇主題「傳播職涯創新力」由知名主持人沈春華主持，邀請到東森新媒體ETtoday總經理陳安祥、青年救國團主任葛永光、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、雲朗觀光集團總經理盛治仁共同與談，針對有志從事媒體的年輕學子給予建議。

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▲媒體及專家在論壇中給予有志從事媒體的年輕學子建議。

會談中，葛永光建議學子「了解世界與未來發展的趨勢，與趨勢結合就佔有利基，正面思考面對人生與挑戰終究會成功。」鄭家鐘認為「從事媒體對自己的定位要正確，身為媒體人不是在追求平庸，而是追求卓越，要定義自己的職涯系統。」盛治仁則鼓勵學員盡可能挖掘自己和其他人不一樣的地方，並且不斷提升；陳安祥則建議年輕人做好基本功，要把資訊變成知識，並具備洞察和批判思考能力，他更進一步指出「要成為一個會說故事的人，並且順應市場善用不同的媒體工具」。

▲陳安祥認為年輕人要保持終身學習且要敢於冒險才會有額外的收穫。

而有興趣從事媒體的新鮮人們應具備哪些能力與特質？陳安祥認為，大環境變化急遽，而媒體所面對的挑戰更艱辛，近年傳播媒介多元爆發導致媒體產業的知識半衰期縮減明顯，從幾年前看報紙、雜誌等圖文新聞，到近年快速轉變為影音、Podcast，高速發展可能使在校所學與出社會後的應用完全不同，因此在5G時代的媒體人必須保持終身學習的心態。

陳安祥以自家剛慶祝11週年的東森新媒體ETtoday為例，「從2011年成立至今歷經許多改變，ETtoday從早期透過社群轉發新聞起家，到後來以圖文為主的原創新聞、再到影音的即新聞、Podcast…因為我們不斷延伸發展才奠定現在成功的基礎。尤其今年在卓越新聞獎得到的兩個獎項別具意義，一個是很傳統的單張攝影獎，另一個則是新型態的Podcast，顯示ETtoday不僅立足在傳統價值上也有著創新思維」，因此建議同學保持勇於學習、挑戰自己的心態將成為未來在職場成功的基礎，而他也提醒欲加入媒體的學生要有領導的大度、細心與膽識，敢於冒險與創新，「年輕人要適度的冒險，走安全的路就只有安全的收穫，願意冒險才有額外的收穫」。

▲「第一屆真善美新聞研習營」邀集媒體圈名人及專家學者共襄盛舉，60名學員熱情參與並收穫滿滿，活動於11/20圓滿落幕。

11/18~20的「第一屆真善美新聞研習營」由公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦，邀請媒體圈名人及學者專家，共同探討台灣新聞媒體現況與未來，並為學子指點職涯規劃、傳承經驗。此次活動首日安排學員參觀yahoo TV與聯合報，第二天探討新聞倫理、傳播職涯發展與人才培育、社群自媒體與網紅經濟等議題，第三天則請到當紅名嘴開講，針砭當前媒體新聞內容。

活動尾聲也舉辦學員成果發表，由60位學生分6組展開競賽，分享3天研習的心得與成果，並請到文化大學傳播學院院長胡幼偉、台灣藝術大學傳播學院院長連淑錦、輔仁大學傳播學院院長洪雅慧擔任評審，同學們發揮3天課程所學之精華，針對報紙、電視、公廣媒體、網路新媒體、XR沉浸式媒體，以及OTT產業等做專題報告分享。

▲數位傳播文化行動實驗室執行長黃葳威。

數位傳播文化行動實驗室執行長黃葳威表示，此次真善美新聞研習營耗時半年籌備規劃才得以邀集媒體界重磅名人與會，超強陣容吸引300多名學生踴躍報名，甚至有來自高雄的學生主動爭取報名機會，最後透過各校師長推薦及報名積極度篩選出60名學員，除傳播科系以外也廣納語文學系、資訊類科系等多元領域學生參與，希望透過跨領域創造互動新火花。