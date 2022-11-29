【廣編】飛利浦「創新科技讓生活更簡單」　專屬大明星化妝室主題特展台北華山華麗登場

圖、文／飛利浦提供

荷蘭皇家飛利浦以卓越的創新科技，為20世紀生活帶來前所未有的革命性改變，讓生活更簡單。暢銷的三刀頭旋轉式電鬍刀、音波電動牙刷與智能溫控吹風機風靡全球，深獲消費大眾肯定！而雙11剛過，飛利浦為迎接雙12首次特於12/3～4在華山舉辦的「創新科技 讓生活更簡單」主題特展。邀請到美女牙醫師與知名AKIN魔髮師連袂出席，從型男修容到笑容守護者與外型亮麗煥髮，飛利浦全方位打造外在與內在美。特展可直接體驗飛利浦AI智能系列三刀頭電鬍刀、飛利浦Sonicare AI智能音波牙刷、飛利浦頂級智能溫控輕量護髮吹風機以及飛利浦護髮礦物負離子吹風機，讓飛利浦打造專屬大明星化妝室，人人都能一起體現變美。

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美齒保健也深受型男、美女的重視，美女牙醫師潘雅萍將和大家分享笑容大作戰，想要擁有清新口氣與自信亮白牙齒，除了基本清潔力，掌握潔牙力道、角度、時間也很關鍵！飛利浦Sonicare全新推出的「頂級尊榮AI智能音波牙刷」，AI Sense IQ智能偵測技術，搭配All-in-one全效合一刷頭，再加上AI智能APP，不僅能夠提供客製化的潔牙分析和刷牙指導，離線時也能自動記錄潔牙習慣和刷牙盲區，感覺就像有牙醫在家裡。