國民黨北市立委補選提名誰？　朱立倫：蔣萬安態度、看法非常重要

▲朱立倫的感恩茶會，第一天下午來到嘉義縣黨部謝謝各地義務志工幹部的協助。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安所遺留的北市第三選區立委懸缺，已於昨日開始登記，明年1月8日進行補選。國民黨黨主席朱立倫今（29）日下午在嘉義縣黨部辦感恩茶會，會前媒體聯訪表示，新任市長蔣萬安的態度、看法，非常重要。

朱立倫透露，台北市部分，黨內在做參考民調，很快就做出來了，會徵詢地方民意代表、重要人士的意見，最重要的，也是要能夠勝選，當然，包括新任市長蔣萬安的態度、看法也非常重要，國民黨一定是走對的路，提對的人，團結努力才能勝選。

朱立倫的感恩茶會，第一天下午來到嘉義縣黨部。朱立倫說自己最感謝在最艱困選區包括嘉義縣、台南市、屏東市、高雄市的4位最辛苦的選將，他們是真正的英雄，其輔選團隊非常努力，成績也有進步，但朱立倫還是要對支持者表示抱歉，過去國民黨努力不夠，未來4年一定要贏回來；至於勝選的地區，功勞都是歸於候選人，朱立倫謙稱自己只是助選員而已。針對澎湖縣敗選，朱表示就是藍營分裂所造成，感到非常遺憾。

對於未來如何深耕嘉義縣，朱立倫表示，每一位嘉義縣基層人員都要持續努力，王育敏本身也是國民黨副秘書長以及嘉義的女兒，國民黨持續都會一起來努力深耕嘉義縣，不可能放棄嘉義縣。

針對嘉義市長選戰，民進黨放話要傾全黨之力打贏，朱立倫說，黃敏惠市長是非常認真努力、政績5星級、幸福城市第一名的市場，她一定獲得市民高度肯定；反觀民進黨只想用政黨跟中央的力量來對抗嘉義市民，嘉義市民的反應可想而知。