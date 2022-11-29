北市立委補選嗆「別亂點鴛鴦譜」　朱立倫：選的人必須戶籍在選區內

▲國民黨朱立倫說自己選後沒高興過一分鐘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於國民黨大勝，國民黨主席朱立倫今（29）受訪時表示，選後自己沒有高興1分鐘，接下來12月18日還有嘉義市長選舉，以及台北市、南投縣等2場立委補選，每天都在持續努力，因為只有這樣才能獲得台灣人民的肯定。至於立委補選將推派誰出征？朱立倫強調，只有戶籍在選區內的優秀人才，才有資格參選，目前已進行參考民調，之後還將徵詢地方的意見，推出最好、最強的候選人，希望大家不要去亂點鴛鴦譜。

蔣萬安請辭立委並當選台北市長，空下的立委席次將補選，對於人選問題，備受外界關注。朱立倫說，台北這次立委第3選舉區（中山區、松山區）補選的時間相當趕，必須廣泛徵詢各方意見，才能決定人選，最重要的是要選的人也必須戶籍在選區內，因為選委會已公告，依規定，22日上周二前沒遷入戶籍，就沒資格參選。

朱立倫語重心長表示，這幾天大家在點的、會參選的對象都不在選區內，希望大家不要亂點鴛鴦譜，國民黨會針對選區內優秀人才，綜合各方意見，推出最強人選。

至於外界關心2024侯盧配的問題，朱立倫說，民進黨現在最希望的就是國民黨亂，或是讓國民黨內鬨，或離間國民黨，國民黨一定不會中計，並將秉持幾項重要原則，一是走對的路、二是提對的人、三是要無私無我團結勝選；過去做得不太好，現在要做得更好、更團結、更無私無我，讓大家都能成功，這才是最重要的。