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魅力爆棚！「最會征服男神」TOP3星座女　大S天秤座上榜

▲曖昧,求愛,獻殷情,愛情,感情,辦公室戀情。（圖／視覺中國）

▲你是天生超有魅力的女生嗎，來看看自己有沒有上榜？（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

有些女生天生魅力爆棚，不僅男女通吃，大家都喜歡，就連男神都是輕輕鬆鬆被她征服，《科技紫微網》整理出「最會征服男神」TOP3星座女，天秤座的藝人大S也有幸福上榜！

牡羊女

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個性大大咧咧的牡羊女，非常純真又可愛，不論是男生或女生都會很喜歡跟她們相處，因為相處起來很舒服，她們也很不計形象，常常扮演開心果的角色，而性格直率的她們，其實心思很細膩，在感情中對另一半會體貼照顧，所以連男神的目光都會忍不住被她們吸引過去。

天秤女

擁有優雅氣質的天秤女，很瞭解自己的優點是什麼並且把它放到最大，因此不需要濃妝豔抹，或是穿全身名牌，依舊成為「回頭率最高」的星座之一，另外，天秤女不僅有女神風範，做起事來更是面面俱到，帶她們出門會覺得很有面子，這樣的天秤女男神怎麼能不愛，天秤座的藝人大S就是最好的例子。

雙魚女

「撒嬌女人最好命」就是在說雙魚女，溫柔又愛撒嬌的她們，讓男生忍不住想保護她們、照顧她們，而雙魚女也很懂得展現自己的魅力，常常會做出一些親密的小動作，讓男生覺得心被偷走了，她們還很會稱讚跟崇拜男生，這種小鳥依人又討喜的女生，即使是鋼鐵男神也會被融化

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