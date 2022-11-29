必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女　幫夫運旺不嫌棄你沒錢

▲以下4星座女幫夫又好命，不娶太可惜。（示意圖／取自pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

每個女生都渴望能被心愛的另一半捧在手掌心上溫柔呵護，可以牽著彼此的手幸福走完人生下半輩子。塔羅牌老師艾菲爾近期公布幫夫又好命「值得被寵愛一生」的星座女Top4，依序上榜的是巨蟹座、摩羯座、天秤座及處女座。他也提醒，務必參考女生的太陽及上升星座。

第4名：處女座

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處女女對感情專一又深情，雖然身邊不缺異性環繞，但當妳找到心中真愛的那刻，就會細心、溫柔、認真專注在這份感情上，不吝嗇付出全部的愛，不只是在背後默默守護對方，還會親自下廚抓住另一半的胃與心，只要對方能給妳滿滿的安全感與同份量的愛，一定是100%深情回報。面對一段真摯的愛情，妳心裡眼裡再也容不下別人，絕對是值得好男人用心呵護的好女人。

第3名：天秤座

天秤女個性幽默，是親友們的開心果，和妳在一起歡笑不間斷，尤其是另一半心情煩悶時，妳總會努力逗笑對方，讓他在妳身旁能盡情放鬆，將壓力一掃而空。另外，妳也非常重感情，一旦愛上了就是全心全意，不會因他的經濟收入，或是工作、家庭背景而背棄，願意同甘共苦，為專屬彼此的未來打拚。這樣的好女人，值得一心一意寵愛。

▲摩羯女細心照顧家庭，是標準賢妻良母。（示意圖／取自pexels）

第2名：摩羯座

摩羯女性格固執，看起來強悍外表下，藏著一顆柔軟的心，當有人成為妳最親近的人，便能感受到堅硬偽裝下的無盡溫柔，與默默付出帶來的溫暖。面對婚姻，妳很傳統，不會輕易放棄一段得來不易的感情，用心經營自己溫馨的小家庭，對丈夫小孩耐心又體貼，是標準的賢妻良母，如此優質好女人，怎能錯過。

第1名：巨蟹座

巨蟹女熱愛生活、重情重義，有顆寬容的心，不為了芝麻綠豆大的小事斤斤計較。再加上有禮貌、善交際、幽默感的迷人個性所以人緣很好，貴人運強還能旺夫。唯有「家」才能給妳滿滿安全感，因此萬事總是親力親為，將裡裡外外打點得相當妥當，用心顧家讓老公無後顧之憂的打拚事業，能娶到妳，是他一生的福氣。

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