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面試最後「反問這題」保證上！她揭求職必殺技　釣出一票加分金句

@notjenneeree

SOMEONE ELSE MADE A VIDEO ABOUT HER PROFESSOR GIVING THE SAME ADVICE (tag her I can’t remember who) & I STG THIS IS MY SECRET TRICK AND IT WORKSSSSSSSS TRY IT immediately.

♬ original sound - Jennifer Reardon

記者吳美依／綜合報導

外國網友珍妮佛（Jennifer Reardon）分享，她每次面試結束之前，都會反問面試官一個問題，而且總能順利得到工作，堪稱求職必殺技，那就是「你們對我有什麼疑慮，是可以在我們結束之前解決的嗎？」網友紛紛大讚這招太高明，也有不少人分享自己的加分金句。

珍妮佛拍攝TikTok影片表示，面試官和求職者聊完之後，肯定會產生一些疑慮，而最好的方法就是現場解決，「當你解決了，他們就不會再擔心了，你就真的會得到這份工作。」

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲外國網友在TikTok分享面試「必殺技」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

這部影片已經累計逾150萬次觀看，其他網友分享的加分問題包括「我和你們理想的候選人有哪些區別？」、「你們最優秀的員工擁有哪些特質，是你希望別人仿效的？」、「擔任這個職位，什麼樣叫做成功？」也有人表示，他總是直截了當詢問「我能得到這份工作嗎？」而且9成以上機會都能如願。

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