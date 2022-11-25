他拒付油錢要女友「載我出門」！軟爛舉動挨轟　卻有人點出關鍵：雙標

▲男子搭乘女友的車輛拒付油錢，引起廣泛討論。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

一名男子近期發文訴苦，女友最近買了新車，於是他也習慣出門時要求對方順路載一程，聽到要求補貼油錢，還開口斥責「連這些小錢都要計較」，沒想到因此罵哭對方，讓他感到十分困惑。這起離奇的經歷曝光，瞬間引起網路討論，正反兩極論戰不斷，也有人點出關鍵，直言這可能是幻想文。

這名男子在「靠北女友2.0」表示，女友最近買了小巧好停的新車，於是他開始習慣，每次出門時要求對方開車接送。不過，疑似是太常要求，導致女友感到不開心，開口詢問能否補貼油錢。

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男子聽完以後，則感到相當生氣，立刻質問女友「車子名字誰的」、「妳用得多還是我用得多」，以及「計較這些不累嗎」等問題，更是嚴厲斥責對方，連這些小錢都要計較，到底有多窮，小氣的話活該單身一輩子，沒想到因此把女友氣哭，讓他十分困惑，「我有說錯嗎？我只是按照網友講的說而已啊？」

▲有網友點出關鍵，若是性別對調，大概也有許多人譴責男方想要收錢。（示意圖／免費圖庫Pexels）



貼文曝光後，引起廣泛討論，不少人留言怒斥，「你說的沒有錯啊，不過你女友也該聽聽網友說的，分手」、「應該讓你單身材對」、「你說得沒錯啊！這點錢都不給你真的該單身，挺你」、「都不知道他的臉皮怎麼那麼厚，哈哈。怎麼敢這麼說。」

不過，也有網友發現關鍵，認為這件事情可能只是憑空杜撰的幻想文，目的是想影射許多男性碰到的狀況，「如果是真的，最好蹭好蹭滿，讓你女友知道台灣男生普遍被女友蹭車的感受」、「相反的，女人不也一樣嗎」、「一大堆女生不也給男生載，怎麼不說」、「性別調換了，你會不會罵女生不給男生油錢？」

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