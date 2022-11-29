　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

26人應徵高薪工作淪豬仔...付15萬逃命　「萬源娛樂」7惡徒起訴

▲桃園地檢署偵辦「萬源娛樂」集團涉嫌違反人口販運防制法，主嫌何姓男子等7人到案，其中5人遭聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署偵辦「萬源娛樂」集團涉嫌違反人口販運防制法，主嫌何姓男子等7人到案，其中5人遭聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年5月間接獲線報，有人口販運集團在網路以「假應徵、真詐騙」人口販運，3名檢察官指揮航警局、刑事局與移民署新北專勤隊等單位查獲何姓男子為首之人口販運集團，涉嫌以「萬源娛樂」為名，對外招募國人前往柬埔寨，逮捕為首的何姓男子等7人到案，該組織分工細膩，至少有28人受害，有26人受騙遠赴柬埔寨，檢方偵結將何男等7人依人口販運防治法等罪嫌提起公訴，其中5人收押中。

桃檢調查，42歲的何姓男子、23歲楊姓男子為首的人蛇集團，對外以萬源娛樂」為名，在網路上以「從事文書作業」、「工作有高底薪及高額獎金」等對外招募待業人士，並由何男擔任集團人事部組長，卻蓄意隱瞞「工作內容實為組織詐欺犯罪」、「未成功召募國人赴柬埔寨，將賠付60萬元贖金，否則不得返國」、「護照將遭沒收，不得自由進出或離去工作園區，工作內容、時間、行動範圍、可否對外聯繫等，均遭嚴格監管限制」、「若有違規或業績未達標者，將遭受體罰、毆打、電擊、關入小黑屋之密閉空間或轉賣他處」等實際工作條件與環境，以此誘騙、招募國人前往柬埔寨加入詐欺犯罪組織。

桃檢查出，同案楊姓男子擔任集團「後勤組」成員，負責電腦維護、體罰、傷害不配合或未達業績目標成員，另由境內同案46歲蔡姓男子、41歲詹姓女子、24歲李姓男子、30歲沈姓女子則負責安排受騙國人出國前旅宿、人員看管、載送搭機與變造「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（俗稱「小黃卡」，供檢疫或辦理落地簽證使用）等工作。

犯罪組織成員以此模式，至少詐騙28位以上國人，有26名國人遠赴柬埔寨境內（剩餘2人則因案執行未如期出境），其中12名被害人入境柬埔寨後即被沒收護照，並以強暴、脅迫、恐嚇等方式剝奪行動自由，有3名被害人不堪受虐，付了美金5000美元（約台幣15萬）給犯罪組織後才獲釋得以返國。

桃園地檢署指派檢察官林郁芬、林弘捷、陳嘉義共同偵辦「萬源娛樂」人口販運集團，指揮航警局、移民署新北市專勤隊、刑事局、台北市刑大、屏東縣刑大、台中市刑大、移民署國境事務大隊、新北市刑大等單位，檢方根據到案主嫌與被害手機內有遭詐至柬埔寨之被害人護照資料與履歷，由主任檢察官蔡妍蓁、楊植鈞召開專案會議，成立卷證分析小組，檢閱卷證後發現共同連繫因素，相互提供證據並共同偵查終結，對涉案何姓男子等7人涉犯刑法第297條意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、人口販運防制法、偽造特種文書罪嫌提起公訴，其中何男、楊男、蔡男、詹女、沈女等5人聲押獲准。

桃檢呼籲，近來頻傳國人求職卻受騙至東南亞各地，在國外遭脅迫、控制行動自由，本署抱持除惡務盡之嚴辦速查態度，決不寬貸以守護國人安全，籲請國人對於異常高薪之求職廣告、海外打工訊息，務必提高警覺審慎評估，以免受騙上當。

【更多新聞】

快訊／戰況激烈！桃園市「章魚里」全數開完　票數曝光

桃園綠地失守！鄭運鵬「宣布敗選」：明天將在立委崗位上繼續努力

戴幸運客家領巾完成投票　賴香伶：感謝市民一路支持民眾黨

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
深田詠美「狂摸他敏感帶」F胸上下蹭！老婆坐旁邊…反應全被拍
央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」
幕後／蔡英文便當會檢討　陳時中曝真實心聲
柯文哲卸任後12／26回台大醫院！　院長曝職務安排
成魔之路曝！「足控」被拒交往　玩偶抱枕遮眼...勒斃馬國女大
新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法12／1正式啟動
黃捷鬆口「不排斥加入民進黨」　可能時間點曝
台東跨年晚會陣容曝光！　3大男神都在這
神預測！花200元猜中「2場賽事」　彩迷抱走112萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

返鄉投票傳憾事！彰化2歲童跌落魚塭　昏迷3天...靠呼吸器維生

每天搭專車出入露餡　桃警「清樓專案」查獲8名越籍失聯移工　

撞擊瞬間曝光！苗栗後龍閃燈路口未禮讓　2自小客碰撞車頭爛毀

天雨路滑！金門女健行踩空扭傷腳踝　消防局派7人將她扛上救護車

成魔之路曝！「足控」被拒交往　玩偶抱枕遮眼...勒斃馬國女大生

婦手指腫脹卡戒疼痛　求助消防「解套」如願投下神聖一票

新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法也上路…12／1正式啟動

26人應徵高薪工作淪豬仔...付15萬逃命　「萬源娛樂」7惡徒起訴

3歲童遭虐命危「皮膚無一處完整」　無人探視！醫：長期營養不良

整肅警紀！警政署長震怒下令調查「出入招待所」　酒駕就汰除

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

返鄉投票傳憾事！彰化2歲童跌落魚塭　昏迷3天...靠呼吸器維生

每天搭專車出入露餡　桃警「清樓專案」查獲8名越籍失聯移工　

撞擊瞬間曝光！苗栗後龍閃燈路口未禮讓　2自小客碰撞車頭爛毀

天雨路滑！金門女健行踩空扭傷腳踝　消防局派7人將她扛上救護車

成魔之路曝！「足控」被拒交往　玩偶抱枕遮眼...勒斃馬國女大生

婦手指腫脹卡戒疼痛　求助消防「解套」如願投下神聖一票

新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法也上路…12／1正式啟動

26人應徵高薪工作淪豬仔...付15萬逃命　「萬源娛樂」7惡徒起訴

3歲童遭虐命危「皮膚無一處完整」　無人探視！醫：長期營養不良

整肅警紀！警政署長震怒下令調查「出入招待所」　酒駕就汰除

35歲以上演學生無違和的6位韓星！《財閥家》宋仲基、李準基像吃防腐劑

返鄉投票傳憾事！彰化2歲童跌落魚塭　昏迷3天...靠呼吸器維生

翁達瑞轟「電梯裡放屁的人」　點名高嘉瑜、王世堅就是敗選元兇

南韓「男神」曹圭成2頭槌驚艷全球　爆有歐洲球隊來挖角了！

時隔4月！美艦再駛入南海　解放軍：跟蹤監視警告驅離

速水茂虎道自豪廚藝全都100分　解封奔台旅遊指定去台東

球探來電了！韓國男神曹圭成吸引歐聯球隊關注

陸國務院下午3點召開記者會！外傳將放寬防疫　帶動港股大反彈

台積電翻紅上漲6.5元、收487！　台股大漲152點站上14700

火力全開！KD猛砍本季新高45分　率籃網二連勝重返5成勝率

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

社會熱門新聞

劉雨柔健身房遭偷拍案　負責人獲緩刑定讞

曾格爾傳訊不然你養我！人夫認了有滾床

高雄女挨撞「空中轉體360」　重摔驚悚畫面曝光

即／高雄流行音樂中心碼頭　驚見紅衣女浮屍

基隆男當街拉K又開槍　下場慘了

女會計8年A6千萬　「想看到媽媽」下場曝

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

3歲童遭虐命危　醫：長期營養不良

即／馬國女大生追夢魂斷台灣　「男友」遭起訴　

玩偶抱枕遮眼勒斃女大生　成魔之路曝

新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法也上路

獨／婦人工廠棄狗！黑貴賓狂追500m沒力放棄

小心了！高雄一口氣新增「16處科技執法」

1歲女嬰恐成植物人　惡保母凌虐遭收押

更多熱門

相關新聞

桃檢選前兵分16路查賄　里長候選人+樁腳聲押

桃檢選前兵分16路查賄　里長候選人+樁腳聲押

九合一選舉前夕，桃園地檢署指揮桃園市調處、北機站、桃園警分兵分16路，分持桃園地院核發搜索票在桃園市8處同步搜索，約談2名市議員候選人、12名里長候選人、樁腳與證人逾50人到案說明，檢方偵訊查出，遭約談候選人涉嫌以現金禮品、旅遊賄選、幽靈人口或捐助團體等賄選情事，偵訊後其中有5名里長候選人、樁腳犯罪嫌疑重大，其中2人聲押，3人交保。

找4人遷戶口支持　桃園里長候選人選前1天起訴

找4人遷戶口支持　桃園里長候選人選前1天起訴

桃園8里長候選人遭搜索　涉每票1000元、罐頭禮盒賄選

桃園8里長候選人遭搜索　涉每票1000元、罐頭禮盒賄選

PTT開選舉賭盤鎖定台北、新竹　桃園男2萬交保

PTT開選舉賭盤鎖定台北、新竹　桃園男2萬交保

去了才知道要陪酒賣淫　她裝病連夜逃出

去了才知道要陪酒賣淫　她裝病連夜逃出

關鍵字：

人口販運假應徵真詐騙桃檢5人聲押獲准

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

快訊／海裕芬生了！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面