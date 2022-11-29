26人應徵高薪工作淪豬仔...付15萬逃命　「萬源娛樂」7惡徒起訴

▲桃園地檢署偵辦「萬源娛樂」集團涉嫌違反人口販運防制法，主嫌何姓男子等7人到案，其中5人遭聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年5月間接獲線報，有人口販運集團在網路以「假應徵、真詐騙」人口販運，3名檢察官指揮航警局、刑事局與移民署新北專勤隊等單位查獲何姓男子為首之人口販運集團，涉嫌以「萬源娛樂」為名，對外招募國人前往柬埔寨，逮捕為首的何姓男子等7人到案，該組織分工細膩，至少有28人受害，有26人受騙遠赴柬埔寨，檢方偵結將何男等7人依人口販運防治法等罪嫌提起公訴，其中5人收押中。

桃檢調查，42歲的何姓男子、23歲楊姓男子為首的人蛇集團，對外以萬源娛樂」為名，在網路上以「從事文書作業」、「工作有高底薪及高額獎金」等對外招募待業人士，並由何男擔任集團人事部組長，卻蓄意隱瞞「工作內容實為組織詐欺犯罪」、「未成功召募國人赴柬埔寨，將賠付60萬元贖金，否則不得返國」、「護照將遭沒收，不得自由進出或離去工作園區，工作內容、時間、行動範圍、可否對外聯繫等，均遭嚴格監管限制」、「若有違規或業績未達標者，將遭受體罰、毆打、電擊、關入小黑屋之密閉空間或轉賣他處」等實際工作條件與環境，以此誘騙、招募國人前往柬埔寨加入詐欺犯罪組織。

桃檢查出，同案楊姓男子擔任集團「後勤組」成員，負責電腦維護、體罰、傷害不配合或未達業績目標成員，另由境內同案46歲蔡姓男子、41歲詹姓女子、24歲李姓男子、30歲沈姓女子則負責安排受騙國人出國前旅宿、人員看管、載送搭機與變造「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（俗稱「小黃卡」，供檢疫或辦理落地簽證使用）等工作。

犯罪組織成員以此模式，至少詐騙28位以上國人，有26名國人遠赴柬埔寨境內（剩餘2人則因案執行未如期出境），其中12名被害人入境柬埔寨後即被沒收護照，並以強暴、脅迫、恐嚇等方式剝奪行動自由，有3名被害人不堪受虐，付了美金5000美元（約台幣15萬）給犯罪組織後才獲釋得以返國。

桃園地檢署指派檢察官林郁芬、林弘捷、陳嘉義共同偵辦「萬源娛樂」人口販運集團，指揮航警局、移民署新北市專勤隊、刑事局、台北市刑大、屏東縣刑大、台中市刑大、移民署國境事務大隊、新北市刑大等單位，檢方根據到案主嫌與被害手機內有遭詐至柬埔寨之被害人護照資料與履歷，由主任檢察官蔡妍蓁、楊植鈞召開專案會議，成立卷證分析小組，檢閱卷證後發現共同連繫因素，相互提供證據並共同偵查終結，對涉案何姓男子等7人涉犯刑法第297條意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、人口販運防制法、偽造特種文書罪嫌提起公訴，其中何男、楊男、蔡男、詹女、沈女等5人聲押獲准。

桃檢呼籲，近來頻傳國人求職卻受騙至東南亞各地，在國外遭脅迫、控制行動自由，本署抱持除惡務盡之嚴辦速查態度，決不寬貸以守護國人安全，籲請國人對於異常高薪之求職廣告、海外打工訊息，務必提高警覺審慎評估，以免受騙上當。

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