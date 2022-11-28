柯建銘盼延會至1月13日　籲朝野冷靜一下

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨立法院黨團總召柯建銘28日晚間受訪說，本會期還有3個預算案、1個決算案、1個人事同意權案，以及「氣候變遷因應法」等重大法案待處理；他表示，選舉已經結束了，呼籲朝野冷靜一下，讓立法院回歸正常運作，完成立委的職責，「沒有什麼好再對抗的了」。

柯建銘指出，本會期還有112年度中央政府總預算案、111年國營事業預算案、前瞻四期特別預算案，去年的決算報告、公平會人事同意權，另在重大法案方面，還有「氣候變遷因應法」、攸關公務人員退撫新制的《公務人員退休資遣撫卹法》、性私密四法、《菸害防制法》、《產創條例》、《貨物稅條例》等。

至於明天院會議程，柯建銘說明，將處理《精神衛生法》修正草案三讀程序，至於國民黨團提出「公布高端疫苗EUA專家會議委員姓名、會議紀錄及錄音紀錄」的公決案將拉下協商。

柯建銘說，他已致電國民黨團總召曾銘宗，希望這兩周各委員會可完成總預算案審查。他說，選舉已經結束，希望朝野能夠儘速和解，把相關議案通過，看要開臨時會或要延會，朝野協商都能談，立院並非主戰場，還是要正常運作，盼朝野和諧來處理這些，喊話各黨團能夠取得共識，本會期延會至明年1月13日。

柯建銘談及，地方選舉大家已經撐了這麼久，選完了很累應該出去散散心，該傷心的去傷心，該檢討的去檢討，該冷靜的去冷靜，明年又會進入總統選舉激戰期，希望這段時間朝野冷靜，若有共識就延會，沒共識的話就開臨時會。