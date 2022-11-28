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停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商傳緊急澄清：已經報警了！

▲▼停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商傳緊急澄清：已經報警了！。（圖／翻攝微博）

▲網路上流傳停售白紙的「緊急聲明」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸爆發「白紙革命」抗議活動後，網路上流傳出一份上海晨光文具的「緊急聲明」，稱決定停售A4白紙，防止不法份子囤積。對此，晨光文具28日上午發出澄清公告，強調網路上流傳的「緊急聲明」是偽造的，公司已經報警。

▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動，並高舉白紙表達抗議。（圖／路透社）

▲▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動，並高舉白紙表達抗議。（圖／路透社）

網路上流傳的「緊急聲明」署名上海晨光文具，內容提到，「上海晨光文具股份有限公司針對近日在上海、北京、南京、武漢、成都、廣州等地所謂的『白紙革命』『白紙運動』進行強烈譴責，為維護國家安全穩定，為防止不法份子囤積大量A4白紙進行違法顛覆活動，我公司決定從11月29日零點開始，暫停所有線上、線下店面以及合作渠道A4白紙的銷售。」

該份「緊急聲明」很快在網路上流傳，但許多人都抱持懷疑的態度，認為很可能是造假的，還有人發現，在各大電商平台上，都還能找到上海晨光文具所販售的A4白紙。

▲▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動，並高舉白紙表達抗議。（圖／路透社）

上海晨光文具28日也發出一份正式的澄清公告，表示已經關注到網路上流傳的所謂「緊急聲明」，經過公司核查，該份文件是偽造，「我司已報警，公司目前生產一切正常，為了避免投資者產生誤導，現予以澄清說明。」

「白紙革命」抗議活動近日在中國大陸多個城市紛紛出現，包含北京、上海、成都、武漢都有民眾高舉白紙上街，一邊悼念新疆烏魯木齊火災的死者，一邊高喊「不要核酸，要自由」等口號要求解封。同時，部分城市甚至還爆發了零星的警民衝突，並傳出有多人被警方帶走。

▼晨光文具緊急澄清。（圖／翻攝微博）

▲▼停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商傳緊急澄清：已經報警了！。（圖／翻攝微博）

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