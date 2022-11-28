本土+10583「創215天以來新低」　30多歲男性腹痛確診2天後亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增1萬0583例本土個案，創下215日以來新低，台北、台南分別通報885例與881例確診。今日另新增41例死亡，其中一名有肝硬化病史的30多歲男性，11/23因腹痛、冒冷汗至急診驗出PCR陽性，雖然在加護病房使用瑞德西韋等藥物治療，仍於11/25過世，從出現症狀到死亡僅2天。

▲指揮中心公布11/28新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布11/28本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布11/28本土中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增1053例確診，較上周一1188例下降11%，另新增76例境外移入、41例死亡。在本土病例中，以新北市增加1584例最多，其次分別為台中市1441例、桃園市1269例、高雄市1252例、台南885例、高雄881例，這也是這波BA.5疫情以來六都中首度有縣市單日病例掉到千例以下。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為19例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至11月24日，死亡日期介於5月4日至11月25日。

指揮中心說明，今日新增76例境外移入個案中，為38例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國(2例)，日本、柬埔寨、美國、泰國、越南及義大利 (各1例)移入，另68例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,058,217例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,777,110例排除)，其中8,278,371例確診，分別為37,615例境外移入、8,240,702例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,276例COVID-19死亡病例，其中14,259例本土，個案居住縣市分布為新北市2,821例、臺北市1,574例、臺中市1,500例、高雄市1,394例、桃園市1,059例、臺南市1,054例、彰化縣883例、屏東縣564例、南投縣464例、雲林縣453例、苗栗縣388例、嘉義縣365例、宜蘭縣309例、基隆市304例、花蓮縣247例、嘉義市240例、新竹縣230例、臺東縣186例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。