政院擴大防疫會議拍板　12／1起室外可望免戴口罩

▲時隔555天，室外口罩禁令將解禁了。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

行政院長蘇貞昌今天主持擴大防疫會議，會中討論解除室外口罩令、逐桌敬酒限制以及入境人數管制等，預計下午由疫情指揮中心對外宣布；據了解，時隔555天，室外口罩禁令將在12月1日解禁。

蘇貞昌上午11時舉行擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題。

行政院發言人羅秉成會後透過媒體群組表示，指揮中心會中表示，本土疫情全國新增病例數持續下降，中重症數指標呈下降趨勢，輕症與無症狀者為99.55%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，入境總量調升為每週15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫後，截至11月25日，入、出境人數均明顯成長，最近一週入境人數為11萬2058人次，較前一週增加4.8%，出境人數為8萬5488人次，較前一週增加2.1%。

指揮中心說，經滾動檢視國際及國內疫情並盤點國內防疫及醫療量能後，12月1日起將調升入境人數上限為每週20萬人。

疫苗接種狀況部分，指揮中心表示，提供BA.5次世代疫苗給12歲以上民眾接種追加劑後，第4劑接種率稍有提升，目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%、第2劑為88.6%，第3劑為74.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.3%，第4劑施打率則為17.4%，累積施打已超過6417萬人次。

羅秉成說，今天會中也討論室外口罩令、逐桌敬酒限制以及入境人數管制等措施的解除，蘇貞昌會中表示，全球疫情已來到第4個年頭，世界主要民主國家近期都逐漸以開放的態度因應疫情，台灣社會也期待邁向正常生活。

蘇貞昌說，有關口罩措施的放寬時機以及邊境管制調整等細節，請指揮中心統一對外公布，讓台灣的疫後正常生活進入新的里程碑。

據了解，室外口罩禁令預計將在12月1日解禁，這也是台灣時隔555天終於鬆綁室外口罩禁令，至於室內戴口罩的相關規範，下午將由指揮中心詳細說明。

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