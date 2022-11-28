12月戶外脫口罩「今開會討論」　專家：今年應止於第一階段鬆綁

▲12月起戶外脫口罩「今開會討論」，專家評估下一階段鬆綁時機。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連七周下降，衛福部長薛瑞元昨日受訪坦言今（27）日指揮中心將開會討論12/1戶外口罩鬆綁，指揮中心發言人莊人祥表示，「一有結果就會宣布。」專家提到，現在病例下降，放寬戶外口罩政策「正是時機」，但今年應該僅限於第一階段鬆綁，亦即室內仍要戴口罩。

指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者隔離天數縮短為5+n、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史等，接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁。

指揮中心指揮官王必勝日前指出，口罩鬆綁第一階段為「室外不用戴，室內要戴」，但一些大型的演唱會、體育場所與選舉造勢活動，無法與不特定對象保持社交距離，則另外處理；至於第二階段則是正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等；第三階段則是由「強制」轉為「建議」戴口罩。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科教授級主治醫師邱政洵受訪時表示，現在病例數持續下降，戶外、有風吹的地方不戴口罩都還好，但擁擠處或人多的戶外，還是建議戴上。他另提到，就算宣布戶外脫口罩，民眾依然可以選擇視情況戴上，「這很optional！」而今年應該就只會放寬到第一階段，室內脫口罩還要再等等。

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增1萬3276例本土個案，較周六增加58例，增幅約0.44%，較上周日少2921例減少18.0%。隨著疫情趨緩，各界也紛紛討論指揮中心每日記者會必要性。莊人祥昨坦言，可能會減少疫情記者會次數，但召開頻率仍需待與指揮官王必勝討論後宣布。