姑姑可怕控制慾！打50通電話洗腦她老公「別再生」：等正緣媳添丁

▲姑姑勸老公不要再生，等正緣媳婦來添丁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後該如何和另一半家人相處，讓不少人感到困擾。一名人妻日前抱怨，婚後一直被老公的小姑姑騷擾，對方還經常尋死，嚇得她急忙在預產期前一周要求搬家。沒想到事後小姑姑還連撥50多通電話，並不停傳訊息試圖洗腦她老公，要求不要再生小孩了，未來要等正緣媳婦來添丁，讓她相當傻眼。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，去年阿嬤過世後，小姑姑的情緒變得很不穩定，家人都盡可能地安撫對方，原PO預產期快到的時候，也說以後小孩子可以給對方帶。不過因為小姑姑經常說自己老了、不行了等話，因此她改口說可以自己顧，沒想到對方卻變臉，隔天還傳來尋死訊息，稱「左右鄰居都知道妳要生，孩子不給我顧就是讓我們顏面盡失」。

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由於小姑姑先前曾有恐怖行徑，因此他們收到訊息當晚就決定要搬家，「雖然故事說起來很荒唐…但我就頂著即將足月的大肚子搬家及整理」。沒想到小姑姑事後還奪命連環Call，狂打50多通電話，認為是她拐走了家中唯一男孫，絕對不會允許她老公搬出去。

▲姑姑狂打電話騷擾。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

更可怕的是，小姑姑還用神明的名義，稱原PO老公的正緣要到37歲才會出現，因此可以多玩2年等待真命天女出現，並要求原PO歸還聘金和金飾。她生產之後，姑姑還傳訊息給她老公說，「小孩不像你」、「不要再跟這女人生孩子，留著等正緣媳婦為我們家添丁」，即使老公幫忙講話，也被姑姑認定是被她洗腦，讓她相當傻眼。

不少網友看到後紛紛表示，「就不要聯絡、不要來往，碰到了就趕快走人」、「看這小姑言論已走火入魔，要趕快送醫治療」、「這人是心裡有病啊，把自己當婆婆了是嗎」、「真是大開眼界，第一次見這樣的人，開闊了我的視野」、「是住海邊嗎？也管太寬了吧」、「她沒資格對你們的婚姻指手劃腳」、「她自己中邪吧！神明才不會介入」。

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