長輩確診還上門「擅自進屋」！她怒噴一串髒話　遭父親罵家教失敗

▲親戚長輩確診還擅自進入自宅，她氣到怒噴「三字經」，遭父親罵家教失敗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友抱怨，她的姑姑日前確診新冠肺炎，在未通知的情況下擅自進出她家，讓她與媽媽非常生氣，決定打電話追究責任，不料姑姑完全不認錯，氣得她大罵一連串髒話，而讓她錯愕的是，爸爸後來知道情況後，反應竟是罵她「沒家教、對長輩無理」，讓她傻眼說「長輩就能不尊重人，做錯事一句道歉都沒有？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她住在附近的姑姑一家人日前全家確診，拜託她的弟弟協助拿藥，當時弟弟請姑姑把健保卡「放在門口鞋櫃上」，不料姑姑卻在未通知的情況下擅自進入，穿過客廳及走廊後，直接進入弟弟的房間交付健保卡，讓弟弟非常傻眼。

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她與媽媽知情後非常生氣，由於家中還有一個3月大的女嬰，一旦被傳染新冠肺炎後果不堪設想，媽媽立刻打電話給姑姑說「你怎麼可以來我們家，妹妹還這麼小，傳染給她怎麼辦，弟弟也剛生完病，身體還沒好唉」，不料姑姑完全不認錯，甚至說謊沒有進入房間，只是站在門口，氣得她搶過電話大罵姑姑一連串「國罵」。

讓她錯愕的是，爸爸知情後沒有責怪姑姑，反而是罵她「沒家教、對長輩無理」，讓她聽了相當傻眼，「誰先不尊重人、誰做錯事還說謊，做錯事一句道歉都沒有」、「後來遇到姑姑，我都直接無視，直到最近幾天，爸爸說事情過去了，能不能放下，我說可以啊，姑姑來道歉，說知道自己錯在哪裡，我就接受！」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「沒知識兼沒衛生又自以為是的親戚，沒有見一次罵一次算對她客氣了」、「有些人就是倚老賣老，只會拿長輩身份壓」、「垃圾活再久都是垃圾，為老不尊，誰當他的晚輩誰倒楣」、「很多人都只長年紀不長腦袋，自以為年長就可以對別人沒禮貌」。

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