他潛入別人家「寄生9個月」　偷菜、煮飯「完全沒被發現」

▲房子秘密遭人「寄生」，屋主一家人非常害怕。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川萬源一名男子偷偷潛入別人家中，白天躲在頂樓休息，晚上下來偷錢，秘密居住了9個月才被屋主發現，期間甚至還曾用電鍋、電炒鍋在屋內煮食，令屋主一家人感到毛骨悚然。

根據陸媒報導，事件發生在一棟4層樓的自建房，屋主一家人主要在一、二樓生活，三樓是客房，四樓曾短暫出租，但後來一直空著。

屋主表示，2020年5月的某一天，她要到頂樓的陽台曬被子，就沿著樓梯往上走，沒想到在四樓看到一名陌生男子在房間內，嚇得馬上質問，「你是誰？」

對方相當年輕，穿得也很隨意，自稱是流浪漢，沒地方住，看到大門沒關，就上了借住了幾天。屋主於是報了警，但大家都以為只是流浪漢偶然跑進來，罵了對方幾句就把人趕走了，沒有進一步追究。

結果，幾天之後，屋主又再次「偶遇」該名陌生男子，還發現對方腳上穿得鞋子就是幾個月前孫子被偷走的鞋。屋主只好再次報警。警方調查發現，該名男子叫朱文林，雖才20多歲，但已經因為竊盜多次坐牢。

除了偷竊以外，最可怕的是，案發時，朱文林已經在屋主家的四樓秘密居住了9個月，如果不是想返回收拾自己的衣物與電腦，可能根本不會被發現。警方也從朱文林居住的房間中發現了電鍋、電炒鍋、電壺、菜刀等用具。

朱文林供稱，他都趁晚上屋主一家人睡著之後下來翻櫃子、翻衣服，看有沒有錢能偷，白天等到屋主一家都出門後，會從大門出來，到鎮上購買食物。朱文林還說，住到後來他已經很熟悉屋主一家人作息，還幫自己買了電鍋、電炒鍋、菜刀等生活用品，經常自己做飯吃，反正菜不夠的話，就直接到樓下冰箱偷就好了。

經過開庭審理，萬源市法院判決朱文林犯盜竊罪，判處有期徒刑2年5個月，並處罰金8000元；犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑6個月。數罪併罰，決定執行有期徒刑2年9個月，並處罰金8000元。