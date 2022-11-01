　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Netflix打擊「寄生帳號」！2023年推新機制　共享將額外收費

▲▼網飛（Netflix）制定新防止性騷擾的內規。（圖／路透）

▲Netflix預計明年全力打擊寄生帳號，將推出新功能斷絕免費共用。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

影音串流平台Netflix今年10月曾透露，明年初將針對「共享帳號」行為額外收取費用。如今相關措施、價格陸續曝光，也引發用戶熱議。

綜合外媒報導，Netflix在2022年第一季度流失超過20萬的訂閱者，加上4月時財報不佳，讓公司決定祭出一系列措施，首要針對「帳號共享」行為進行收費，希望以此打擊「寄生用戶」、阻止訂閱戶流失，並透過新制獲利。

近幾個月，Netflix在哥斯大黎加、智利與秘魯等拉丁美洲國家試行相關措施，每位用戶最多可以在帳號添加2位額外成員，但每月必須多支付2.99美元（約新台幣96元）。

另外，Netflix在11月也將針對加拿大、墨西哥、義大利、西班牙、日本、韓國、澳洲、巴西、法國、德國、英國及美國等12國推出「廣告版優惠訂閱方案」，用戶觀影時每小時會有5分鐘的廣告，最高支援畫質720p HD，但收費會比一般用戶便宜約3美元，僅需月付6.99美元（約新台幣224元）。

儘管Netflix一系列政策似乎奏效，又得益於熱門恐怖影集《怪奇物語》與《食人魔達默》，在第三季度增加240萬訂閱用戶，迎來史上最多，但高層仍矢志打擊「寄生用戶」。

根據計劃，之後系統將識別同一帳戶是否在不同位置多重登入，一旦偵測非同住者，將列入「子用戶」，並多出一筆額外費用。

不過，子用戶可以創建帳號，擁有一組獨立的帳號密碼，而且Netflix提供「個人資料轉移功能」，幫助子用戶把先前的個人化推薦、瀏覽紀錄及播放清單匯入帳號中。

至於子帳號具體的收費方式、價格、數量上限等細節，官方雖然尚未揭露，但已有部分消息指出，額外費用大約會在3到4美元之間（約新台幣97元至128元）。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
敖犬愛上黑道大哥的女人！「當場被載到河堤」
首爾市長哭了　總理曝梨泰院事發起因
梨泰院慘案前「11通求救電話」被忽視　尹錫悅震怒要嚴處
快訊／美歌手遭槍擊身亡！　得年28歲「16小時前才發新歌」　
他摳爆痔瘡…拖半年「長到蛋蛋下面」！醫驚呆：那是菜花
Netflix打擊「寄生帳號」！將推新機制
BL劇男主角被迫出櫃！發文認了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Netflix打擊「寄生帳號」！2023年推新機制　共享將額外收費

【廣編】Honda全新CIVIC e:HEV電驅雙動能系統　明年確定登台

限量100台！搶雙11商機　電信推買指定手機送65吋大電視

實測1年超狂「iPhone電池健康度100%」　他曝1關鍵：邊充邊玩也OK

MSI商務筆電、電競筆電雙11下殺萬元優惠驚人　11／11當日下單再送1,500元

雙11優惠來臨！　電信推辦網路Disney+免費看一年

螢幕有望升級、瀏海出現　iPhone SE4新爆料出爐

亞太電信炸裂雙11　全民集氣解鎖超夯iPhone14 Plus只要1.1折

全系列標配動態島！　iPhone 15系列渲染圖曝光

技嘉Z790主機板搭FORCE記憶體　達成XMP DDR5-7800紀錄

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

混血博士奇對床猛挖！　媽教CPR按法牠秒學會

走4輪專用道！警攔查騎士　被反駁當場翻法條：為你好

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

Netflix打擊「寄生帳號」！2023年推新機制　共享將額外收費

【廣編】Honda全新CIVIC e:HEV電驅雙動能系統　明年確定登台

限量100台！搶雙11商機　電信推買指定手機送65吋大電視

實測1年超狂「iPhone電池健康度100%」　他曝1關鍵：邊充邊玩也OK

MSI商務筆電、電競筆電雙11下殺萬元優惠驚人　11／11當日下單再送1,500元

雙11優惠來臨！　電信推辦網路Disney+免費看一年

螢幕有望升級、瀏海出現　iPhone SE4新爆料出爐

亞太電信炸裂雙11　全民集氣解鎖超夯iPhone14 Plus只要1.1折

全系列標配動態島！　iPhone 15系列渲染圖曝光

技嘉Z790主機板搭FORCE記憶體　達成XMP DDR5-7800紀錄

才奪金鐘女配！程予希再曝「新身分」　閨蜜孟耿如是關鍵人

溫和去角質盤點：Sisley酵素拋光面膜、FANCL優格面膜掀話題

「芭樂籽吃不吃」網吵翻：會便祕！營養師說話了　3種人先不要

敖犬愛上黑道大哥的女人！　「當場被載到河堤」駭人故事曝光

故宮文物損毀案移交政風室調查！陳報規定「無分傷損程度」

梨泰院慘案前「11通求救電話」被忽視　尹錫悅震怒要嚴處警方

11月桶裝瓦斯價格出爐　中油吸收每公斤3元持續凍漲

首爾市長為梨泰院事件「落淚道歉」　總理國際記者會曝事發起因

美饒舌歌手Takeoff遭槍擊身亡！　得年28歲「16小時前才發新歌」　

港務公司厚植海岸造林基本功　擘劃台灣港群綠化新藍圖

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

3C家電熱門新聞

Netflix打擊「寄生帳號」2023年將額外收費

實測1年超狂「iPhone電池健康度100%」　他曝1關鍵

MSI筆電雙11下殺萬元優惠驚人

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

技嘉Z790達成XMP DDR5-7800紀錄

全系列標配動態島！　iPhone 15系列渲染圖曝光

聯想推ThinkPad X1 Carbon紀念版

雙11優惠來臨！　電信推辦網路Disney+免費看一年

他求「外送用」手機　網指「這1關鍵」才重要

炸裂雙11亞太電信iPhone14 1.1折

螢幕有望升級、瀏海出現　iPhone SE4新爆料出爐

華碩推Zenbook S 13 Flip OLED

搶雙11商機　電信推買指定手機送65吋大電視

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

更多熱門

相關新聞

《她和她的她》7扎心金句

《她和她的她》7扎心金句

Netflix 10月底上線的懸疑台劇《她和她的她》由許瑋甯領銜主演，她所飾演的獵人頭顧問林晨曦在車禍醒來後，發現世界變得不一樣，這一切又似乎與她國中老師遭殺害的事件有關，從中揭開封閉的內心世界，以下就整理觸動你我深處的金句台詞。

吳慷仁《她》壞透了「導演邊剪邊罵」！

吳慷仁《她》壞透了「導演邊剪邊罵」！

《她和她的她》3大炸彈哭點！許瑋甯被這一句台詞決定接演

《她和她的她》3大炸彈哭點！許瑋甯被這一句台詞決定接演

吊橋上遭攔路收費！登山客吐5字秒脫困

吊橋上遭攔路收費！登山客吐5字秒脫困

雷／《她》找兇手！許瑋甯飆演技...網看到最後爆哭

雷／《她》找兇手！許瑋甯飆演技...網看到最後爆哭

關鍵字：

Netflix共享帳號共用帳號寄生串流平台收費

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面