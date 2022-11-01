Netflix打擊「寄生帳號」！2023年推新機制　共享將額外收費

▲Netflix預計明年全力打擊寄生帳號，將推出新功能斷絕免費共用。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

影音串流平台Netflix今年10月曾透露，明年初將針對「共享帳號」行為額外收取費用。如今相關措施、價格陸續曝光，也引發用戶熱議。

綜合外媒報導，Netflix在2022年第一季度流失超過20萬的訂閱者，加上4月時財報不佳，讓公司決定祭出一系列措施，首要針對「帳號共享」行為進行收費，希望以此打擊「寄生用戶」、阻止訂閱戶流失，並透過新制獲利。

近幾個月，Netflix在哥斯大黎加、智利與秘魯等拉丁美洲國家試行相關措施，每位用戶最多可以在帳號添加2位額外成員，但每月必須多支付2.99美元（約新台幣96元）。

另外，Netflix在11月也將針對加拿大、墨西哥、義大利、西班牙、日本、韓國、澳洲、巴西、法國、德國、英國及美國等12國推出「廣告版優惠訂閱方案」，用戶觀影時每小時會有5分鐘的廣告，最高支援畫質720p HD，但收費會比一般用戶便宜約3美元，僅需月付6.99美元（約新台幣224元）。

儘管Netflix一系列政策似乎奏效，又得益於熱門恐怖影集《怪奇物語》與《食人魔達默》，在第三季度增加240萬訂閱用戶，迎來史上最多，但高層仍矢志打擊「寄生用戶」。

根據計劃，之後系統將識別同一帳戶是否在不同位置多重登入，一旦偵測非同住者，將列入「子用戶」，並多出一筆額外費用。

不過，子用戶可以創建帳號，擁有一組獨立的帳號密碼，而且Netflix提供「個人資料轉移功能」，幫助子用戶把先前的個人化推薦、瀏覽紀錄及播放清單匯入帳號中。

至於子帳號具體的收費方式、價格、數量上限等細節，官方雖然尚未揭露，但已有部分消息指出，額外費用大約會在3到4美元之間（約新台幣97元至128元）。

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