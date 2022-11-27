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民進黨敗守北港溪！中部以北全滅　5大戰犯曝光

▲陳建仁、蘇貞昌、蔡英文、陳時中「為台北挺身而出」選前之夜大合唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文和行政院長蘇貞昌選前強力催票，但結果已反映全台選民情緒。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

2024總統大選前最重要的九合一選舉，結果於26日晚間出爐，國民黨幾乎囊括中部以北及東部共13縣市，民進黨大敗退守北港溪，僅拿下創黨以來最慘的5席，民眾黨則由高虹安當選新竹市首位女市長，另外還有無黨籍2席。民進黨內部高層也對此次大敗做出分析，揪出5大戰犯。

根據中選會統計，本次直轄市長投票率59.86％，縣市長投票率為64.20％。九合一選舉過後，國民黨睽違8年重新拿下台北市和桃園市，並成功翻轉基隆市，此外保住新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣與連江縣。

反觀民進黨中部以北全丟，僅拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，成功翻轉的只有澎湖縣，周春米成為屏東縣首位女縣長。民眾黨則由高虹安拿下新竹市；無黨籍執政縣市分別是苗栗縣和金門縣。

民進黨此役寫下創黨36年來最慘成績，就連2009年民進黨縣市長選舉拿下4縣市，隔年5都選舉拿下台南市、高雄市，都仍有6席。值得注意的是，當時一般縣市長和直轄市長是分開選舉。

對此，民進黨內部高層指出，新竹市前市長林智堅一人打亂了民進黨在新竹及桃園的佈局、黨中央操盤手、秘書長林錫耀及副秘書長林鶴明放任網軍，以及英系洪耀福、洪耀南兄弟主導提名規則，是這次敗選的5大戰犯。

面對九合一選舉大敗結果，兼任民進黨主席的總統蔡英文26日晚間召開記者會發表談話，宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全的責任，並與黨秘書長林錫耀深深一鞠躬向支持者致意。行政院長蘇貞昌口頭請辭則獲蔡英文慰留，她表示已請蘇揆繼續留下來打拚，以確保各項重大政策持續地推動。

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