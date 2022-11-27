快訊／大選完地震！花蓮01:38發生規模5.5地震　最大震度4級

▲花蓮縣近海27日凌晨1時38分發生規模5.5地震。（圖／氣象局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2022九合一大選剛落幕，花蓮縣近海27日凌晨1時38分發生規模5.5地震，震央位於花蓮縣政府南方15公里，位於花蓮縣近海深度35.2公里，最大震度為花蓮縣地區4級。

各地震度級：

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● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：鹽寮、水璉、磯崎、銅門、西寶

3級：花蓮市、西林、秀林、光復、太魯閣、紅葉、和平

2級：富里、玉里

● 南投縣地區最大震度4級

4級：合歡山

3級：奧萬大、埔里、日月潭、玉山

2級：國姓、信義鄉、竹山、名間、南投市

1級：魚池

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：澳花、南澳、武塔

2級：南山、大同、蘇澳、冬山、牛鬥

1級：內城、宜蘭市、頭城

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山、德基

2級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：長濱、成功、東河

2級：海端、池上、利稻

1級：鹿野、卑南、臺東市、綠島、達仁、蘭嶼

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：彰化市、大城、員林

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：土庫、麥寮、四湖

2級：草嶺、古坑、斗六市、水林

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹

1級：大埔

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光

1級：桃園市、中壢、新屋

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：五峰、峨眉、關西、竹東、竹北市

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：鯉魚潭、南庄、苗栗市、竹南

1級：三義

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 新北市地區最大震度2級

2級：新店

1級：雙溪、新北市、五股、淡水、五分山

● 高雄市地區最大震度2級

2級：旗山

1級：桃源、甲仙、六龜、楠梓

● 臺北市地區最大震度1級

1級：臺北市

● 臺南市地區最大震度1級

1級：東山、楠西、善化、新化、佳里、永康、七股

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、九如、屏東市、新埤、南灣

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

地震發生後，許多網友紛紛在《ETtoday新聞雲》貼文下方分享，「台中有晃，嚇我一跳」、「我真的以為頭暈」、「彰化有大」、「花蓮很搖，搖很久捏」、「真晃，台北有感」、「雲林有感」、「高雄我在12樓，有搖」。

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