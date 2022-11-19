新北最綠選區15位議員候選人11人喊告急！他點出投票要看這項指標

▲▼三重15位候選人有11人喊出搶救告急，爭取連任的議員王威元請民眾回歸本質，選出會做事的人。（圖／競辦提供）

記者戴上容／新北報導

九合一選舉進入倒數，新北市三重、蘆洲「15搶9」選情緊繃激烈，其中11人已打出「當選邊緣」告急牌，令民眾看得霧煞煞，其中 3位新人來頭不小，有行政歷練與政黨奧援，加上時代力量、民眾黨、新黨來勢洶洶，7位爭取連任的現任議員如王威元等人，可說卯足全力、毫無鬆懈本錢，他為選民指點明路，「投票要點」首先要看施政成績單，讓會做事的人前進議會。

地方人士分析，三蘆地區3位新人實力強勁，「如果放在不同選區，肯定三位都高票當選」，讓該選區有「死亡之組」的封號，而越靠近投票日，候選人們花招百出，看得選民眼花瞭亂，有趣的是，「15位候選人有11位高呼當選邊緣」，大喊告急需搶救，「究竟誰安全？」選民都在問。

爭取連任的新北市議員王威元建議，選民投票應回歸選舉本質，也就是「選賢與能」，不用考慮出身也不看背景，端看候選人以往政績，慎選值得「信賴」的候選人，還有可以打聽其風評，觀察最貼近自己生活的候選人，彼此想法會較相近，未來也會配合爭取更多民眾在意的政策與建設。

「政績會說話！」王威元表示，自己從基層里長伯做起，早在政府全面安裝冷氣之前，包括三光國小、光興國小、正義國小、厚德國小、五華國小等學校裝冷氣，這都是他議員任期率先爭取。

另外推動原本地圖空白的疏洪道，變成享譽全國的熊猴森樂園，成為三重地標，王去年又加碼爭取海世界水樂園， 四年任期增加公托、加碼青年租金、改善人行道以及推動全國首創老屋換居計畫，腳步未曾停歇。

王威元表示，希望在選戰最後關頭，用這四年好好做事的成績單，在長期綠大於藍的三蘆選區，突破困境繼續連任，期待選民用選票留住一個會做事的議員，讓改變的力量可以延續下去。