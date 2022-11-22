17日在Line群貼民調！新北候選人父親喊告急　選委會：檢舉就辦　

▲新北市議員候選人王威元父親在17日民調封關後，在LINE群組散布民調排行 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

2022年九合一選舉將在26日舉行投票，根據「公職人員選舉罷免法」規定，在16日0時起至選舉日投票截止10日內，不得用「任何形式」發布有關候選人民意調查資料。新北市第三選區市議員候選人王威元的父親，卻在Line的429人群組內，發布王威元的民調排行、臉書連結，新北市選委會表示，恐有違法，請民眾檢舉。

據悉，王威元的父親於17日下午3時13分，在通訊軟體Line的429人群組內，發布王威元的民調排行「選情告急！民調僅排行第8」；「懇請大家多多幫忙」；「搶救！落選邊緣！幫孩子們投一票」及王的臉書連結，群組裡不但有一般民眾，更還有其他藍綠議員候選人在內。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章得知後表示，「公職人員選舉罷免法」第53條第2項規定「政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。」若有違法，將處新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

由於2022年九合一選舉在16日0時起至26日投票選舉日止，皆不得透過任何形式報導、散布、評論、引述都是違法，新北市選委會目前尚未接獲民眾檢舉，如有接獲，將召集監察小組討論，若散布認定明確，再移請本會委員審議罰處。