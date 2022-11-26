永和IU陳紫渝「歌聲也好甜」　超仙影片曝！粉絲暈爆了：100分的你

記者曾筠淇／綜合報導

有「最美里長」、「永和IU」封號的陳紫渝成功當選永福里里長，結果出爐當下，她難掩激動情緒表示，「感謝大家願意給我一個機會來服務」。陳紫渝當選後，不少網友紛紛直喊「恭喜老婆」、「老婆辛苦了」；其中更有人翻出陳紫渝過去唱歌的影片，嗨喊「我紫屬渝你」。

陳紫渝自參選以來受到極大關注，事實上，她1年多前才從德明財經科技大學財金系畢業，先前就曾引發部分網友好奇她學生時期的生活。就有網友翻找德明熱音社的臉書粉專後，發現2018年9月的一篇幹部介紹文，主角之一正是陳紫渝。

除此之外，還有網友循線翻出「德明科大107社團動態表演」的影片，發現主唱正是陳紫渝。陳紫渝以甜美聲線演唱陳粒的《小半》，不少網友狂重播影片表示，「參加歌唱節目了啦」、「暈爛！我不住永福里，但我紫屬渝你」、「其實是懂唱的欸」、「簽到！來看老婆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在抖音上，也有不少網友滑到另段影片，陳紫渝疑似在喜宴場合演唱楊丞琳的《理想情人》，在座賓客都相當認真聽。許多粉絲聽完也紛紛直呼，「想當初我就是被紫渝的歌聲勾走的」、「這是珍貴影像啊」、「想當初在家裡一起練歌的時候，耳朵都懷孕了」、「哇！歌后啊」、「真的很仙」、「有愛心又會唱歌又漂亮，真的是100分的你」。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

►「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩掉5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」 整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄