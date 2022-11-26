　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

永和IU陳紫渝「歌聲也好甜」　超仙影片曝！粉絲暈爆了：100分的你

記者曾筠淇／綜合報導

有「最美里長」、「永和IU」封號的陳紫渝成功當選永福里里長，結果出爐當下，她難掩激動情緒表示，「感謝大家願意給我一個機會來服務」。陳紫渝當選後，不少網友紛紛直喊「恭喜老婆」、「老婆辛苦了」；其中更有人翻出陳紫渝過去唱歌的影片，嗨喊「我紫屬渝你」。

陳紫渝自參選以來受到極大關注，事實上，她1年多前才從德明財經科技大學財金系畢業，先前就曾引發部分網友好奇她學生時期的生活。就有網友翻找德明熱音社的臉書粉專後，發現2018年9月的一篇幹部介紹文，主角之一正是陳紫渝。

@ekko1567 紫渝的100分會給怎樣的人呢 #陳紫渝 #最美里長候選人 #我要上推薦 ♬ 原聲 - EKKO

除此之外，還有網友循線翻出「德明科大107社團動態表演」的影片，發現主唱正是陳紫渝。陳紫渝以甜美聲線演唱陳粒的《小半》，不少網友狂重播影片表示，「參加歌唱節目了啦」、「暈爛！我不住永福里，但我紫屬渝你」、「其實是懂唱的欸」、「簽到！來看老婆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在抖音上，也有不少網友滑到另段影片，陳紫渝疑似在喜宴場合演唱楊丞琳的《理想情人》，在座賓客都相當認真聽。許多粉絲聽完也紛紛直呼，「想當初我就是被紫渝的歌聲勾走的」、「這是珍貴影像啊」、「想當初在家裡一起練歌的時候，耳朵都懷孕了」、「哇！歌后啊」、「真的很仙」、「有愛心又會唱歌又漂亮，真的是100分的你」。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩掉5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」　整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／侯友宜自行宣布當選！　國民黨大勝
快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中　民進黨大崩盤
快訊／蔣萬安自行宣布當選！　國民黨大勝「攻下10縣市」
快訊／林佳龍自行宣布敗選　「此次選戰是對民進黨的警訊」
快訊／澳洲1比0退突尼西亞　袋鼠軍團保住晉級希望
快訊／最高票！王世堅6度當選北市議員　「深深謝謝大家」
《ETtoday新聞雲》超神準！　封關後民調「六都＋二市」全
民進黨大敗「側翼怒了」！要高嘉瑜閉嘴：妳的工作變我們在做
快訊／陳時中宣布敗選　兒子陳彥安當場淚崩
快訊／柯文哲與黃珊珊相擁　暖喊「我們回去繼續努力就好了！」
快訊／爆乳田慎節當選議員！本尊道謝
快訊／前男團成員無緣當「最帥里長」　僅拿271票敗選
快訊／蔣萬安晚間7點50分登台發表感言
快訊／陳其邁自行宣布當選　國民黨大勝「攻下9縣市」
快訊／陳時中哽咽宣布敗選！登台喊話了
快訊／翁章梁自行宣布當選　全台名單一次看
快訊／黃偉哲自行宣布當選　全台名單一次看
快訊／蔣萬安衝破41萬票　逼近當選門檻
快訊／「雨刷」自行宣布當選　棒球迷崩潰哭：中職快逃
快訊／侯友宜破百萬了　林佳龍落後近40萬票
快訊／連任成功！楊文科自行宣布當選
快訊／空降即當選！高虹安破林智堅最年輕紀錄　成竹市首位女市長
快訊／黃珊珊宣布敗選　「我會繼續往前走」
快訊／高虹安自行宣布當選！
快訊／許淑華自行宣布當選　全台名單一次看
快訊／沈慧虹自行宣布敗選！哽咽：感謝一起共事的朋友
快訊／侯友宜狂甩林佳龍38萬票　預計20:00現身板一開票會
快訊／澎湖前縣長打敗現任　陳光復自行宣布當選
快訊／黃瀞瑩自行宣布當選　民眾黨奪下2席北市議員！　
快訊／盧秀燕宣布當選　全台名單一次看
快訊／謝龍介苦追不上　自行宣布敗選
快訊／黃珊珊宣布　晚間7時20分登台發表談話
快訊／柯志恩承認敗選！落後超過18萬票
分析／陳時中慘遭滑鐵盧　仇恨值居高不下、投票率新低吞敗
快訊／陳時中宣布敗選：我努力不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大型崩潰現場！陳時中後援會「LINE群組截圖曝光」　支持者哭了

得票率穩坐第一！王世堅成功6連霸　3千人狂恭喜：唯一清流

林智堅「陪同沈慧虹出席敗選」　PTT炸了：本日最爽

「雨刷」蔡政宜自行宣布當選　棒球迷崩潰哭：中職快逃

恩恩爸失望PO文　列4點心痛喊「市民喜歡被虐待」：我們法院見

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」　鄉民嗨爆：民進黨清流

永和IU陳紫渝「歌聲也好甜」　超仙影片曝！粉絲暈爆了：100分的你

40年台北人看開票　「1狀況」愣住了：怎麼又回到藍綠對決？

開票1hr突發文安慰「不用太崩潰」　脫北者冰狼：2024贏回來！

縣市長開票中！　鄉民見「這2地」票數嚇傻：今晚最大驚奇

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

大型崩潰現場！陳時中後援會「LINE群組截圖曝光」　支持者哭了

得票率穩坐第一！王世堅成功6連霸　3千人狂恭喜：唯一清流

林智堅「陪同沈慧虹出席敗選」　PTT炸了：本日最爽

「雨刷」蔡政宜自行宣布當選　棒球迷崩潰哭：中職快逃

恩恩爸失望PO文　列4點心痛喊「市民喜歡被虐待」：我們法院見

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」　鄉民嗨爆：民進黨清流

永和IU陳紫渝「歌聲也好甜」　超仙影片曝！粉絲暈爆了：100分的你

40年台北人看開票　「1狀況」愣住了：怎麼又回到藍綠對決？

開票1hr突發文安慰「不用太崩潰」　脫北者冰狼：2024贏回來！

縣市長開票中！　鄉民見「這2地」票數嚇傻：今晚最大驚奇

盧秀燕「連任台中市長成功」寫歷史　支持者瘋狂大拋粉紅彩帶

不斷更新／侯友宜自行宣布當選　國民黨大勝「攻下11縣市」

不斷更新／蔣萬安破51萬票　自行宣布當選

不斷更新／盧秀燕拿下76萬票當選！蔡其昌宣布敗選

快訊／大勝20萬順利連任！　陳其邁向市民承諾：一定做滿四年

「理科女」形象獲青睞！高虹安掃6萬票搶下新竹　前路仍挑戰不斷

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中　民進黨大崩盤

不斷更新／高雄市長開票！柯志恩落後18萬票　自行宣布敗選

曹格6月爆分居！2個月前「FB、IG失控狂發文」洩端倪：放棄最簡單

分析／林佳龍遇冷戰「恩恩案」也難攻破侯友宜　2大「延長賽」才是焦點

生活熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

縣市長開票中！　鄉民嚇傻：今晚最大驚奇

年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

台南Josh世足英美「下2注」粉絲感謝

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

「選務人員比投票人多」年輕人超少！鄉民狂點頭

「雨刷」蔡政宜自行宣布當選　棒球迷崩潰

新竹比台北還刺激「本屆最慘是他」　鄉民看傻

他把條碼載具刺在手　實測竟能用

今年超冷清！4年前「邊投票邊開票」荒謬炸

統一發票9、10月中獎號碼出爐

「尼克星抄人」認了抄襲！喊單挑Toyz

更多熱門

相關新聞

綠營支持者怪「投票率低」！言論慘遭酸爆

綠營支持者怪「投票率低」！言論慘遭酸爆

2022九合一選戰開票仍在持續當中，其中民進黨在六都當中，只有台南市、高雄市處於領先，讓綠營支持者相當低落，更有人直言是「投票率低」所造成的。對此，就有網友開酸，其實不用怪來怪去，還是先好好檢討哪裡出了問題比較重要。

即／正式當選里長！陳紫渝發表32字勝選感言

即／正式當選里長！陳紫渝發表32字勝選感言

北市「章魚哥」天玉里開票8成　蔣萬安衝破1500票持續領先

北市「章魚哥」天玉里開票8成　蔣萬安衝破1500票持續領先

快訊／彰化王惠美一路領先　對手黃秀芳7點出面

快訊／彰化王惠美一路領先　對手黃秀芳7點出面

快訊／張善政突破35萬票　領先票數持續擴大

快訊／張善政突破35萬票　領先票數持續擴大

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市里長陳紫渝永福里

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

不斷更新／台北市長開票了！

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

葛斯齊爆網路瘋傳汪小菲錄音檔！

即／新北男蓋完票後當場撕毀　遭警逮捕下場曝

桃園凶宅賣488萬！房仲求別約深夜帶看

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

全家完成余苑綺遺願！李亞萍爆瘦現身

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面