女友驚喜宣布懷孕「你要當爸了」　綠帽男崩潰：我已經結紮2年

▲一名男子得知女友懷孕的消息大崩潰。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

頭頂有一道綠光！一名男子求助，女友懷孕但他早就結紮，而且對方幾個月前的行為舉止變得異常，讓他懷疑有鬼，肚子裡的小孩肯定不是他的，卻又不知道怎麼做。

根據《每日星報》報導，這名男子的女友宣布懷孕的消息，得知他即將當爸，他卻一點也開心不起來，因為在2年前，雙方還不認識的時候，他就動了輸精管結紮手術。由於他很重視生殖健康，所以即使已經結紮，他仍然使用保險套，也沒有告訴女友這件事。

女友咯咯地笑說：「保險套一定是裂開了」，但他知道這並沒有發生，顯然女友在說謊，「她絕對持續和其他人發生關係」，坦言已經懷疑很久了，因為幾個月前，女友開始穿花俏的衣服上班，而且很晚才回家，還聲稱整個夏天的周末都要訓練，「我猜她是要和新歡出去」，這讓他感到失望，以為女友會是對的人，卻被戴了綠帽，並在思考什麼時候要攤牌。

▲男子2年前就結紮，因此女友肚中的孩子不是他的。（示意圖／翻攝自pexels）

對此，專欄作家歐葛曼（Jane O'Gorman）回應，「這不是遊戲，你必須立刻告訴她真相，這樣她才能為懷孕做決定。我懂你很難過，但不要再浪費時間了，告訴她你早就結紮，讓她明白孩子不可能是你的」。

歐葛曼指出，「如果她一直在和別人發生關係，也許她需要告訴孩子的爸真相？是時候公開一切了，她可能讓你失望又失落，但你不能把她蒙在鼓裡，這太嚴重了」。

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