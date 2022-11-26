王浩宇臉書發文「台派缺乏危機感」　粉絲悲喊：台灣已亡

▲王浩宇的粉絲崩潰悲喊，「台灣已亡」。（圖／記者吳世龍攝）



記者林彥臣／綜合報導

前桃園市議員王浩宇在選前就經常關注選戰走向，並且積極鼓勵支持者踴躍投票，眼見開票結果民進黨居於下風，他在臉書上發文表示，目前狀況是台派缺乏危機感。另外王浩宇還在臉書上指出屏東縣長一度由蘇清泉領先，因此還有粉絲留言表示，「台灣已亡」。

王浩宇臉書上將2天前的發文重貼指出，「剛剛看到臉書有台派夥伴在罵我，覺得無奈又委屈，因為我說話絕對是有根據的，是經過謹慎思考才發言，會一而再再而三的發文，是因為現在就是需要我不斷的發文」。

王浩宇當時說，「目前狀況是台派缺乏危機感，很多人沒打算回家投票（臉書上很多人都這樣說），這不是每個人說會投就會投，因為不是每一個人都會投票，火車、高鐵的售票狀況，都是很好的參考指標」。

王浩宇當時表示，「很多人說我危言聳聽，事實上狀況就是這樣，我覺得我這幾天已經說得很保守。如果你們也了解狀況，絕對會比我更焦慮，因為狀況比想像的嚴峻。而我們現在能做的就是讓大家知道這次很艱難，要努力拉票、要回家投票，到最後一刻都不能鬆懈。快去買火車票、高鐵票，一定要回家投票」。

另外在屏東縣與宜蘭縣分別由蘇清泉、林姿妙領先的那則貼文中，王浩宇的紛絲留言表示，「台灣已亡」、「沒是非的台灣」、「好難過」、「又要多一個宜蘭國了」、「宜蘭人的民主聖地的招牌可以拿去燒了吧！」