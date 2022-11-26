高市議員8選區／2新秀衝前三！吳益政拼6連任慘敗　陳若翠也落選

▲▼許采蓁在第8選區拿到最高票。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅）人口減少，今年議員席次較上屆減少1席，此次8人搶5，其中綠營3人拼全過，藍營3人，還有無黨拼連六的吳益政，加上3名女將搶1席婦女保障名額。票數開出，前議議長許崑源女兒許采蓁以新人姿態票數拿第一22570票，而綠營湯湯詠瑜也拿到第3名，但老將吳益政和陳若翠卻意外落選。

第8 選區今年可投票人數20萬713人，這次民進黨郭建盟、黃文益，國民黨黃紹庭、陳若翠及無黨籍吳益政拚連任，另還有新秀湯詠瑜，及已故議長許崑源女兒許采蓁也代表國民黨提名，同時苓昇里長劉景裕也加入此次選戰，形成8搶5畫面。

▲新人湯詠瑜拿到第3名。（圖／記者許宥孺翻攝）



而許采蓁、黃紹庭、郭建盟和湯詠瑜都有一個非常知名的父親，許采蓁爸爸是前議長許崑源，黃紹庭爸爸為前市議員黃芳仁，郭建盟父親則是已故藝人郭金發，湯詠瑜爸爸是前副市長湯金全。

值得關注的是，前高雄市長韓國瑜選前重返高雄力挺許采蓁，衝擊該區選情，黃文益曾提，自己是韓粉仇恨值相當高的「罷韓」人物，因韓重返高雄站台，民調下降超過3.1%，是綠營候選人中掉最多，且還要面臨穩當選流言瓜分選票，成民進黨最危險一席，而選票今晚開出，黃這次拿到19810票，相比上屆得票數21675，少了近2千票。

▲▼吳益政（上）、和陳若翠（下）連任失敗。（圖／翻攝吳益政－理想城市高雄市臉書）



而拼連5任的郭建盟在2018、2022黨內初選都是第一，但4年前得票數19655落第4名，這次則拿到18039票，一樣排第4名，而拼第6任的吳益政上屆有15293票，這次只有10874票，而該選區上屆拿第1的黃紹庭有25635票，這次卻落在第5名，同為國民黨的陳若翠上屆18690票，也只有10747票。