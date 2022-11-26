快訊／台中阿嬤「買菜路過福德廟投票所」倒地　電擊6次不治

▲台中一名89歲阿嬤經過投票所時突然倒下，經送往豐原醫院搶救仍宣告不治。（圖／翻攝自Google Maps）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

九合一大選投票日，台中市豐原區傳出一名89歲張姓阿嬤，出門買菜行經橫街尾福德祠投票時，身體不適倒下，當場無呼吸心跳，消防人員獲報後將張姓阿嬤送往豐原醫院搶救。豐原醫院表示，救護人員在救護車上電擊2次，12時09分到院後持續進行CPR30分鐘，電擊4次，最終仍宣告不治。

據了解，張姓阿嬤並非前往投票，家屬向警方表示婦人只是去買菜，剛好經過投票所。