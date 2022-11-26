接棒辣個男人！美女主播初參選狂掃1.8萬票　左營楠梓區第一高票

▲美女主播白喬茵披國民黨戰袍，初次參選就獲該選區第一高票。（圖／翻攝白喬茵臉書）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選落幕，被視為高雄一級戰區的左營、楠梓區，因人口增長，這次市議員多一席，也打破歷屆單一選區市議員參選人數，計有20人要爭搶9席。稍早開票結果出爐，國民黨新人美女主播白喬茵初次參選就狂掃1.8票，曾任韓國瑜發言人的她，更居該區第一高票；此外其餘8名當選者都是現任議員，藍營成功守住鐵票倉。

左楠區上屆有18人登記參戰，爭搶8席；這一屆因區域人口增長，席次多一席，共計20人登記參選，打破過去紀錄。其中有7名女性參選人要爭搶2席婦女保障名額。

現任8名議員分別是國民黨籍李眉蓁、陳麗珍、陳玫娟、李雅芬，民進黨籍李柏毅、黃文志、李雅慧，以及無黨的陳善慧。8人均尋求連任。

▲白喬茵是藍營重砲議題手。（圖／ETtoday資料照）

在新人部分，國民黨端出美女牌，由主播白喬茵上陣，不僅有顏值，還是重砲型的議題攻擊手；民進黨則是派具豐富政治工作經驗的黃偵琳，她是前議員黃昭星女兒，曾任立委劉世芳辦公室執行長，綠營盼能4席全上，打出全壘打。曾任前陳其邁市府簡任顧問、前行政院副院長辦公室參議的陳子瑜，披上台灣基進戰袍投入參選，盼能和民進黨聯手將「藍天變綠地」。

稍早開票結果出爐，國民黨現任的李眉蓁、李雅芬、陳麗珍、陳玫娟均順利過關，民進黨李柏毅、黃文志、李雅慧以及無黨的陳善慧也成功連任；而國民黨的白喬茵首次參選就令人驚艷，狂掃1萬8582票，得票率高達11.14%，是此區第一高票。

而讓陳其邁「2度親征」，和立委接力搶救的綠營關鍵新人黃偵琳，此次雖獲1萬1480票，但卻是「落選頭」；陳子瑜獲5952票也無緣當選。

▲陳其邁、立委接力搶救高雄左楠黃偵琳。（圖／ETtoday資料照）

地方人士分析，2018年韓流席捲高雄，讓國民黨拿下不少票，成功讓議會過半，雖然陳其邁上任後，在左營區下了不少功夫，甚至有里長脫口「感謝陳其邁」，外界視為是拔樁成功，不過藍營打出的美女牌卻發威，白喬茵過去不僅是韓國瑜的發言人，參選過程中更是多次找來李四川、葉匡時和王淺秋等人替她輔選，顯見韓流仍在。

【高雄第四選區開票結果如下】

1號 劉文晏(男，無)

2號 李柏毅(男，民主進步黨) 現任，當選

3號 白喬茵(女，中國國民黨) 當選

4號 陳善慧(男，無) 現任，當選

5號 吳佩蓉(女，無)

6號 李眉蓁(女，中國國民黨) 現任，當選

7號 劉宥廷(男，無)

8號 謝天助(男，無)

9號 李雅慧(女，民主進步黨) 現任，當選

10號 李雅芬(女，中國國民黨) 現任，當選

11號 蘇博廷(男，無)

12號 鄭侑青(女，時代力量)

13號 陳麗珍(女，中國國民黨) 現任，當選

14號 柳淑芳(女，無)

15號 莊貽量(男，台灣民眾黨)

16號 黃文志(男，民主進步黨) 現任，當選

17號 黃偵琳(女，民主進步黨)

18號 陳子瑜(男，台灣基進)

19號 陳玫娟(女，中國國民黨) 現任，當選

20號 蘇柏銓(男，無)