快訊／蔡英文現身秀朗國小投票　喊話：這是實現民主最重要時刻

記者蘇晏男／新北報導

總統蔡英文今（26日）在民進黨新北市長候選人林佳龍、立委江永昌等人陪同下，早上9時到永和秀朗國小投票。

▲總統蔡英文26日抵達秀朗國小的投票所投票。（圖／記者湯興漢攝）

蔡英文致詞表示，今天投票日，無論天氣如何，鼓勵大家踴躍投票、回家投票，這是實現民主最重要時刻，希望公民透過手上一票決定家鄉未來、國家未來。



對於18歲公民權修憲複決，蔡英文說，鼓勵大家踴躍投票，這是憲政體制中重要一步。 另外蔡英文也感謝選務人員的辛勞，「謝謝他們幫忙」。