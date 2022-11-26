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「章魚哥」神預測大選　北市天玉里五次大選誤差值不超過1%

▲▼台北市士林區天玉里投開票所開票作業。（圖／記者李蕙璇攝）

▲北市士林區天玉里有「章魚哥」神預測封稱，圖為2018年天玉里投開票所開票作業。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

2022九合一選舉在今（26日）登場，有「小台北」之稱的士林區天玉里，因為歷經五次大選的候選人得票率與全市得票率誤差值幾乎在1~0.5%，而有「章魚哥」神預測封稱，也因此備受關注，但也曾在2018年北市縣市長選舉時失準過，今天是否能再次神準預測，在今晚就會分曉。

台北市天玉里居民有很多不同黨派支持者，人口結構相當於一個「小台北」，由於歷年開票結果，與台北市長選舉結果誤差都在1％上下，被外界封為「北市章魚哥」，根據中選會選舉資料庫網站，在2008年、2012年與2016年的三次總統大選，以及2010、2014年的二次台北市長選舉的開票數字，其誤差值幾乎在1~0.5%。

以台北市選舉為例，2014年柯文哲當選，柯P全市得票率為57.15%、連勝文為40.82%，而柯在天玉里的得票率為56.24%、連為41.92%；在2010年台北市長選舉，當選人郝龍斌在全台北市得票率為55.64%，蘇貞昌為43.81%，而郝在天玉里為58.016%、蘇為41.479%，兩者數字都相當接近。

▲台北市士林區天玉里,天玉里,北市章魚哥,章魚哥,指標里。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲北市士林區天玉里有「章魚哥」神預測封稱，圖為之前民眾投票狀況。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，若以總統大選為例，2020年的總統大選，在天玉里開票結果，「英德配」以55.31%的得票率贏過「國政配」的40.74%，和「英德配」的全國得票率57.13%、「國政配」全國得票率38.61%，兩者數字非常接近；2016年總統當選人「蔡陳配」的全國得票率為56.12%，「朱王配」為31.04%，天玉里開出得票率則為52.50%與37.66%，也是接近全國的數字。

不過，天玉里這位章魚哥，偶爾也有不準的時候，2018年的台北市長選舉，成功連任的柯文哲，反而在天玉里得票率為39.92%，小輸給丁守中的得票率42.03%，導致當時丁守中還指天玉里開票向來都很準，是因為作弊才不準，丁因此一度不承認敗選。

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