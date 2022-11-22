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超商開賣「車輪餅」了！經典紅豆、奶油口味一次吃　咬下爆滿滿餡

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣車輪餅紅豆、奶油口味。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

不只夜市才吃得到車輪餅！就有超商打造「全台最大車輪餅店」，直接把車輪餅搬進門市裡賣，香濃的紅豆、奶油口味通通吃得到，每一顆都餡料飽滿、餅皮香酥，即日起還能享「任選2顆39元」優惠，快把握便宜來嚐鮮。

萊爾富將「車輪餅攤」搬進門市裡，販售經典紅豆與奶油2種口味，紅豆餡選用萬丹紅豆製成，每一口都能吃到紅豆顆粒、香甜不膩，奶油則是使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲每一顆車輪餅都吃得到滿滿內餡。

萊爾富車輪餅即日起在全台逾800家門市開賣，24小時都能吃到，而為了慶祝新品上市，即日起至12/13前推出新品專屬嚐鮮價，原價單顆25元，活動期間可享「任選2顆39元」優惠。

▲▼大苑子草莓季來了。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子冬季限定2大草莓飲品重磅回歸。（圖／記者蕭筠攝）

吃車輪餅配飲料更過癮！大苑子「草莓季」搶先報到，這次先把去年熱賣的「莓好時光」、「莓好花漾」搬出來，首推最欠喝的「莓好時光」，是草莓搭配許慶良鮮乳的組合，每一口還能吸到草莓果肉，濃郁爆表，而喜歡清爽口感的則不能錯過「莓好花漾」，使用青茶作為基底搭配草莓，還放了滑順愛玉增添口感，通通要喝到，即日起於39門市搶先開賣，12/8起全台門市上市。

▲▼大苑子「莓好時光」、「莓好花漾」回來了 。（圖／大苑子提供）

▲「莓好時光」、「莓好花漾」 通通吃得到草莓果肉。（圖／大苑子提供）

搶先販售門市有基隆義二店、士林文林店、台北天母店、市府夢想店、永和樂華店、板橋中山店、林口長庚店、土城延和店、三重五華店、三峽和平店、新竹新豐店、新竹南大店、新竹清大店、南崁店、大雅學府店、太平樹孝店、台中一中店、台中世貿店、台中忠孝店、台中昌平店、台中南屯店、台中黎明店、西屯中科店、霧峰店、清水店、逢甲福星店、豐原三民店、彰化大埔店、南門店、埔里店、西螺店、虎尾中正店、嘉義站前店、台南東寧店、台南崇德店、永康中華店、高雄文橫店、高雄瑞隆店及鳳山中山店。

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