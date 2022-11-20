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燒肉鋪滿飯上！超商開賣「日本百年鐵路便當」　握便當咬下爆餡

▲▼7-11聯名日本鐵道百年便當 。（圖／7-11提供）

▲7-11找來日本百年鐵路便當名店「新杵屋」合作，推出3款牛燒肉料理 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

邊境解封，許多民眾皆已在這段時間衝出國，如果你還沒辦法出國也沒關係，現在只要衝一趟超商就能享用日本道地「百年鐵路便當」！一次就能吃到3款加了秘製醬油的牛燒肉料理，包含超商最經典的握便當，一口咬下就能品嚐濃郁肉香、海苔香。

7-11聯名美食往往一開賣就掀起討論度，這次就找來日本東北山形縣的百年鐵路便當名店「新杵屋」跨海合作，新杵屋最著名的料理就是「牛燒肉鐵道便當」，其最著名的事蹟為在東京車站的鐵路便當專賣店販售的200種便當中，榮獲2021年銷售冠軍，是非常受日本消費者喜愛、具有代表性的鐵路便當。

▲▼7-11聯名日本鐵道百年便當 。（圖／7-11提供）

▲包裝更依循日本當地設計，讓消費者在視覺和味蕾上就像是搭乘著山形新幹線，享受道地日本滋味。

7-11即日起推出3款運用其秘製醬油特製的牛燒肉料理，除了有最經典的「牛燒肉便當」、「牛燒肉炒烏龍」，還有「牛燒肉握便當」，先將牛五花肉以蒸烤方式保留肉汁，再加入還原本店特色的牛肉燥、使用新杵屋秘製醬汁炒煮，豪邁鋪在Q彈飽滿的越光米飯上，每一口都充滿香氣。

為慶祝新品上市，即日起至11/29止，可使用OPEN POINT點數1點省10元爽吃「牛燒肉便當」及「牛燒肉炒烏龍」，而「牛燒肉握便當」則為區域販售，花蓮區、台東區(含綠島/蘭嶼)及宜蘭區皆無販售。

吃完鹹食的當然要來點甜點！有著殿堂級可頌封號的「八月堂」今年特意找來法國MDLE主廚合作，聯手推出3款聖誕限定新品，首推看起來像是聖誕樹的「星夜聖誕可頌塔」，選用酥脆可頌塔灌進滿滿香濃巧克力卡士達，接著撒上雪花片片黑巧克力，並以紅莓果乾點綴。

▲▼八月堂聖誕節限定新品。（圖／八月堂提供）

▲聖誕限定可頌來了。（圖／八月堂提供，下同）

另一款「聖誕綠可頌捲」則有著經典紅配綠應景配色，可頌捲入滿滿抹茶卡士達再搭配新鮮草莓、雪白糖粉，每一口都能吃到酥脆派皮結合茶果香，即日起於全門市限時限量開賣，提醒達米秀岡山店除外。

▲▼八月堂聖誕節限定新品。（圖／八月堂提供）

▲星夜聖誕可頌塔、聖誕綠可頌捲外型應景又可愛。

▲▼八月堂聖誕節限定新品。（圖／八月堂提供）

▲黑／白聖誕頌禮盒只在大坪林概念店限定吃。

加碼還有大坪林概念店限定吃的「黑／白聖誕頌禮盒」，有特製70%巧克力結合日式卡士達的「黑聖誕頌禮盒」，以及法國天然鮮奶油搭配卡士達的「白聖誕頌禮盒」，通通不能放過，把握機會吃。

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