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分析／蔡英文擬2024總統初選後再換閣揆　4卸任首長入閣職務搶先看

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／陶本和

2022九合一大選落幕，中央執政的民進黨未能取得「7 Plus」目標，北台灣更全軍覆沒。兼任黨主席的總統蔡英文依傳統辭去主席一職，而行政院長蘇貞昌也秉持責任政治向總統口頭請辭，但總統以「穩定政局」為由慰留。據了解，由於接下來攸關如何佈局2024總統的戰鬥位置，因新任閣揆在政策和施政上，勢必配合未來2024總統人選，估計人選拍板前，蘇貞昌應暫不異動；不過，由於黨內有諸多卸任縣市首長，應會先基於派系的平衡，以內閣換血的方式來進行明年大選的戰鬥佈局。

根據這次地方大選結果，民進黨未能取得「7 Plus」，北台灣更是全軍覆沒，本來執政的指標縣市桃園市、基隆市、新竹市都丟失疆土；而屏東縣、台南市本來被視為穩定勝選的縣市，卻也都是險勝收場。

事實上，這次大選某程度上不同於2018年，當時中央執政處於「改革」階段，國內在各項議題包括年金改革、司法改革、勞工權益等，戰場過多的情況下，執政舉步維艱，確實重創蔡英文，以及時任行政院長賴清德的施政滿意度，根據當時各式民調，民進黨中央執政的滿意度多落在20％以下。

不過，2022年的九合一大選，雖然各式改革議題的戰場陸續弭平，但在野黨仍強力操作疫苗採購、高端疫苗、防疫表現等議題，成功讓民眾對民進黨的「仇恨值」發酵，讓民進黨在整體大環境下，選情一直處於劣勢，即便國際各大媒體、多國領袖、訪台外賓等，都高度肯定台灣的防疫表現，最終仍無法扭轉頹勢。

面對這次潰敗，蔡英文請辭黨主席，而蘇貞昌也向總統口頭請辭，不過蔡英文以穩定政局為由慰留。關鍵原因在於，攤開蔡英文、蘇貞昌的中央施政滿意度，根據10月份美麗島電子報的民調顯示，蔡英文信任度達53.3％、蘇貞昌執政滿意度46.9%；而一向對綠營不友善的台灣民意基金會民調，蘇貞昌滿意度也有45%。因此，在整體中央執政施政滿意度維持「高檔」的狀況下，蔡英文暫時不會同意內閣總辭。

▲賴清德、陳建仁陪同陳時中掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德、陳建仁陪同陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

除此之外，民進黨這次有多位卸任的地方首長，包括桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安、前交通部長林佳龍，甚至前新竹市長林智堅等人，勢必相當程度影響到內閣改組，以及民進黨內派系的消長。

由於2024年總統大選將近，明年預計上半年各政黨就會逐步進入備戰狀態，因此民進黨方面，蔡英文對於卸任縣市首長的佈局，勢必要讓執政中央快速進入「戰鬥位置」；另一現實層面，民進黨內也沒有人能按耐得住這些早已在各派系、黨內站有舉足輕重角色的卸任縣市首長們。

總體而言，穩定黨內各派系，會是蔡英文選後穩定政務方向的重要工作，她也將面對黨內各派系的角力，屬新系的鄭文燦、正國會的林佳龍，甚至一直被點名的陳建仁則屬英系，本來都在閣揆人選中都是榜上有名。

但是，放眼民進黨這次敗選，鄭文燦在桃園的施政滿意度無法成功轉移到桃園市長候選人鄭運鵬身上，且丟失重要的桃園市，這一筆絕對會被記在鄭文燦身上；而林佳龍對上強敵新北市長侯友宜，更慘輸超過30萬票，比2018年蘇貞昌敗選時的差距還大；而陳建仁全力輔選的台北市長陳時中也未能勝選。總體而言，不論是鄭文燦、林佳龍、陳建仁，他們在爭取閣揆寶座上，雖然榜上有名，但都無法站穩立場。

因此，即便4位即將卸任的縣市長，鄭文燦、林右昌、潘孟安與林智堅，以及參選新北失利的林佳龍等人，都是黨內中生代頗有份量的菁英；不過，據黨政高層表示，現階段不論哪一位接任閣揆，想必都無法像蘇貞昌有足夠份量來鎮住中央執政，而總統初選在年後就隨即展開，理論上明年的閣揆在政策上和施政上都必須能夠配合黨提名的總統候選人，因此在年初就更替閣揆的可能性不大。

所以，黨政高層表示，依照黨內現今的群雄奮起的生態，蔡英文基於派系的平衡，應該會以內閣換血的方式來進行明年總統選舉的戰鬥佈局，由於蘇貞昌任用了許多公務員與大學教授，因此閣員更替的彈性頗高。目前被點名入閣的，包括曾擔任蘇貞昌新聞局長的鄭文燦除了可能組閣或擔任行政院副院長外，屏東縣長潘孟安可望擔任農委會主委或內政部長、基隆市長林右昌擔任交通部長、前交通部長林佳龍擔任總統府秘書長等；這番異動勢必在12月25日後，各縣市長卸任後，內閣的更迭會是一場黨內權力重新洗牌的大戲。

▼桃園市長鄭文燦輔選候選人鄭運鵬。（資料照／鄭運鵬競選總部）

▲▼鄭運鵬選前之夜造勢活動，接下桃園市長鄭文燦打拚8年的工程帽。（圖／鄭運鵬競選總部）

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