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台灣第一條「電氣鐵道」曝光！日月潭下百年工程　復刻1:1模型展出

▲▼國家鐵道博物館籌備處推出「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，台灣第一條電氣鐵道曝光。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

▲台灣第一條電氣鐵道曝光如今已消失，展覽複刻了軌距為610mm的日月潭電氣機關車1：1模型。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

記者林育綾／綜合報導

風光明媚的日月潭下，其實藏著20世紀初期亞洲最大、至今仍在運作的水力發電工程，當時人員在周邊鋪設了一條電氣鐵道，1922年完工通車，也是台灣第一條電氣鐵道。如今適逢百周年，國家鐵道博物館籌備處自即日起推出「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，也複刻了軌距為610mm的日月潭電氣機關車1：1模型。

1919年動工的日月潭水力發電工程，是利用日月潭與其下方水里溪之間約320 公尺的高程落差，進行水力發電，整體工程包括引水、蓄水、發電三大項目，工程歷經停工、再興，1934年完成後，迄今仍在執行發電任務。

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▲▼國家鐵道博物館籌備處推出「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，台灣第一條電氣鐵道曝光。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

▲特展透過看得見的水力發電工程，探尋這條現在已經看不見的電氣鐵道。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

至於1922年通車的日月潭電氣鐵道，是台灣第一條以電氣為動力的鐵道系統，在水力發電工程完工後，便功成身退，隨即被拆除，現今除了少數遺構可隱約辨認，大部分路線痕跡已不復見。這條曾經活躍在100年前台灣最早的電氣鐵道，因為存在期間不長、資料有限，鮮少為國人所知。

▲▼國家鐵道博物館籌備處推出「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，台灣第一條電氣鐵道曝光。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

▲特展現場展出臺灣電力株式會社發行之股票。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

國家鐵道博物館籌備處即推出「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，藉由歷史文獻、地圖等資料爬梳，還有實地踏查之今昔對照，介紹日月潭水力發電工程的興建與電氣鐵道的規劃緣由，並透過為數不多的文獻資料考證，複刻了軌距為610mm的日月潭電氣機關車1：1模型，帶大家透過看得見的水力發電工程，探尋這條「現在已經看不見的電氣鐵道」。

▲▼國家鐵道博物館籌備處推出「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，台灣第一條電氣鐵道曝光。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

▲國家鐵道博物館籌備處推出「看得見與看不見的日月潭──日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

特展自即日起至2023年4月30日，在國家鐵道博物館籌備處小禮堂展出，開放參觀時間為每周二至周六10:00~12:00及14:00~16:00。

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