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2條臭青母先後爬上電車線慘死　不排除求偶釀悲劇

▲▼「2條蛇入侵」讓台鐵台中電車線故障。（圖／記者李宜秦翻攝）

▲「2條蛇入侵」讓台鐵台中電車線故障。（圖／記者李宜秦翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵新烏日站至彰化花壇站間東西線昨(5)日晚間7時許發生2條臭青母入侵，爬進電車線，造成列車跳電誤點，第一次看到有2條蛇一前一後進入，引發不少網友議論，野鳥學會理事張璟泓對此指出，有可能是此季節正面臨繁殖期求偶，有可能追逐才會侵上鐵道，被高達兩萬五千伏活活電死。

台鐵指出，昨日台中新烏日至彰化花壇東西線晚間7點42分傳出電車線沒電，7點56分查明是大肚溪南至追分間海東線電車線異常，維修人員8點58分在發現有2條蛇懸掛於電車線上，判斷為2條蛇入侵造成線路短路，使海東、海西兩線都停電。

▲▼「2條蛇入侵」讓台鐵台中電車線故障。（圖／記者李宜秦翻攝）

而這2尾蛇是一前一後進入，不少人得知後都紛紛猜測，有可能是公蛇追逐母蛇，2蛇爬上電車線被觸電而亡，而往年也經常發現在鐵道旁因築有鳥巢，碰到貪食蛇入侵，導致電路發生異常，但昨天卻是罕見有2條蛇，頗令民眾驚訝，難不成在附近有蛇窩出現。

2020年6月初，彰化埔鹽鄉彰水路發出「碰、碰」的爆炸聲響，造成2565戶大停電，跳電真正的兇手竟是一尾綠色的臭青母蛇，被電到身體爆裂斷成數截而亡，而鐵道也經常傳出有蛇侵入，引發跳電列車誤點。

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