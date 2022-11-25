李雨蓁壓軸車掃楊大正獻聲力挺　尹立誓言蓁蓁進議會就剃光頭

▲滅火器主唱楊大正（左）和「Wecare高雄」發起人尹立（右）送上車票，希望鳳山區市議員候選人李雨蓁（中）能順利當選。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

選戰進入最後一天，高雄鳳山區市議員選情相當激烈，台灣基進候選人李雨蓁邀請到「Wecare高雄」發起人尹立，以及滅火器主唱楊大正陪同最後的車掃，兩人送上進入市議會的車票，祝福李雨蓁能夠順利當選，同時楊大正以邊唱歌邊車掃的方式力挺，尹立更在出發前表示「雨蓁能夠順利進到議會對抗惡魔黨，我就剃光頭」。

▲滅火器主唱楊大正（左）和「Wecare高雄」發起人尹立（右）陪鳳山區市議員候選人李雨蓁（中）掃街，呼籲選民搶救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

尹立和楊大正特地送上「李雨蓁前進高雄市議會」的車票，希望不只是以行動支持李雨蓁，更包含了滿滿的祝福和鼓勵。楊大正在這次選戰中為李雨蓁獻出車掃處女秀，在最後再度現身力挺，採用邊唱歌邊車掃的方式，獻唱雨李雨蓁競選影片的歌曲「長途夜車」，並且表示要讓陳其邁市長知道，車掃唱歌也是可以有好聽的歌聲。

尹立則表示，明天就是投票日，在最後倒數的時刻再次陪同李雨蓁掃街，就是因為選情相當緊張，要拜託鳳山的鄉親一起支持優秀的年輕人李雨蓁，讓光復高雄的民主幼苗繼續茁壯，更希望18歲公民權的修憲案能夠順利過關。同時也立下誓言，如果1號李雨蓁能順利進到議會、18公民權修憲案過關，就剃光頭！

▲滅火器主唱楊大正（右）和「Wecare高雄」發起人尹立（中）陪鳳山區市議員候選人李雨蓁（左）掃街，呼籲選民搶救。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李雨蓁也對一路以來送上祝福的前輩及戰友表達感謝，包含陳其邁市長的深夜送暖，潘孟安、蔡其昌、鄭弘儀、林靜儀、郭玟成、周春米、王瑞德、王時齊、尹立、陳冠榮、吳音寧、曾貴海等人的力挺，更有文化藝術界的吳晟、林生祥、楊大正、吳志寧、萬歲少女、林靖傑的支持與鼓勵，自己會帶著大家的祝福與鼓勵奮戰到最後一刻。

李雨蓁最後表示，面對選前的許多紛擾，只能透過行動證明，過去在中二選區及全台灣各地征戰的李雨蓁，為台灣付出的信念從來沒有動搖過，相信從來都不是人民該擔心政黨的家務事，而是要由我們來關心人民的生活大小事。請鄉親相信我在意人民的事，也會全力為鄉親來服務。