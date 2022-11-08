　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／假健檢真賣淫助2萬4600陸人來台　中山醫院2院長共7人起訴

▲▼台北中山醫院前院長李偉政涉犯兩岸人民關係條例到台北地檢署應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲中山醫院前院長李偉政被起訴偽造假健檢收據，協助陸客以不實名義來台。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山醫院涉從2016年起，開立假的健檢收據，交由旅行社協助陸客以健檢名義申請來台，截至2000年為止，共有2萬4600人次藉此入境，其中有部分女子來台從事賣淫工作，中山醫院則從中賺取1785萬元，台北地檢署調查後，8日依違反《兩岸人民關係條例》、偽造文書等罪嫌，起訴前後任院長李偉政、謝士明等7人。

這起假健檢名義來台賣淫案，緣起於台南市警局第五分局在2019年11月12日，查獲吳姓、江姓、蘇姓3名大陸籍女子在台賣淫，經追查發現他們都是在透過旅行社，以健檢名義申請來台入境，健檢單位是中山醫院。

▲▼ 曾任三總院長的現任中山醫院院長謝士明。（圖／記者劉昌松攝）

▲賣淫健檢案爆發後已卸任的中山醫院院長謝士明。（資料照／記者劉昌松攝）

但是依據內政部規定，陸籍人士要來台健檢的話，如果是在醫學中心健檢，費用至少要2萬元，若非醫學中心，健檢費用下限是1萬5千元，陸客需先將健檢收據送交移民署申請，獲准後才可入境停留15天。

而警方查獲來台賣淫的陸女，雖然真的有到中山醫院接受健檢，實際只是做了身高、體重及抽血等簡單項目，與1萬5千元的高價健檢單據明顯不符，台北地檢署檢察官鄭少珏指揮台南警調、移民署專勤隊展開追查，發現這是一場集團式犯罪。

專案小組查出，中山醫院前2任院長李偉政、謝士明，先後就配合長榮旅行社等業者，明知這些陸客來台只是做一些2500元到3000元的陽春健檢，卻開具不實健檢收據，先由旅行社繳足1萬5千元費用，之後再將差額退回旅行社。

▲▼北市中山醫院前院長李偉政涉偽造文書案，現任副院長李世明（中） 。（圖／記者黃哲民攝）

▲中山醫院副院長李世明（中）也遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

總計從2016年5月起，到2000年5月為止，中山醫院以不實健檢名義，協助2萬4600名陸客來台，扣除健檢成本以及退回旅行社款項後，中山醫院以這種非法手段賺取健檢費用1785萬餘元，除李偉政、謝士明外，遭起訴的還有中山醫院副院長李世明，中山醫院企劃兼院部秘書沈淑貞，長榮、台大、堡勝達旅行社負責人夫妻蔡長榮、徐若婷，光彩旅行社負責人彭廣正。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救
獨／單親媽過馬路遭輾斃！辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒
女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑　她感動讚：太
幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」曝步驟：2分鐘搞定
店租不降反漲！　天母30年金石堂確定熄燈
高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡
快訊／「唐寶寶最可怕一夜」傳單誰發的？　真相曝光
32人深夜車聚有夠吵！台中警大膽用槍上膛壓制　路人狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

快訊／中科污水處理廠疑沼氣外洩　2工人昏迷...送榮總急救

紅綠燈「全綠」害未婚郵差遭撞！傷腰椎憂無後獲國賠133萬

快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救中

違反「偵查不公開」記錄偵訊重點還讓人拍照　女律師下場慘了

BMW男酒後掉落台中港　海水太冷瞬間酒醒！奮力游上消波塊

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒

酒瓶砸頭再抽彈簧刀插左胸！殺人竟只為了在居酒屋裡玩骰盅

旅館超多「藏豬仔好所在」　萬華警翻遍103家...3個月救11人

快訊／高雄掃射15槍2男傷勢曝　1人頭部中彈1人身上多處彈孔

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

快訊／中科污水處理廠疑沼氣外洩　2工人昏迷...送榮總急救

紅綠燈「全綠」害未婚郵差遭撞！傷腰椎憂無後獲國賠133萬

快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救中

違反「偵查不公開」記錄偵訊重點還讓人拍照　女律師下場慘了

BMW男酒後掉落台中港　海水太冷瞬間酒醒！奮力游上消波塊

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒

酒瓶砸頭再抽彈簧刀插左胸！殺人竟只為了在居酒屋裡玩骰盅

旅館超多「藏豬仔好所在」　萬華警翻遍103家...3個月救11人

快訊／高雄掃射15槍2男傷勢曝　1人頭部中彈1人身上多處彈孔

阿虎驚爆負債百萬「預支一年薪水」！　引發財務危機原因曝

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

4YouTuber減肥「瘦了一圈」！0負評正妹被點名狂讚：模範對象

汪寶「七仙女」通通頂著「超萌皺眉頭」　好想知道媽媽長怎樣　

訂製6000元旗袍送婆婆　隔天被丟地上「當抹布踩」：要就自己撿

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

社會熱門新聞

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

快訊／高雄掃射15槍　現場照片曝光

即／開槍畫面曝光　長腿女開車門逃命

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

／假健檢真賣淫　中山醫助2萬4600陸人來台

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　真相曝光

唐寶寶做惡夢　媽哭好久：天啊！我是不是要消失

即／內科驚傳離奇墜樓　男躺人行道身亡

北市幼兒園驚傳虐童！　女童大哭遭「倒掛、重摔狠踹」

台版柬埔寨詐騙「茶董」不是主謀！　檢警鎖定大咖藏鏡人

台版柬埔寨詐騙！　「7坪囚虐16人」照片曝光

更多熱門

相關新聞

準備搶！「雙11購物節」住飯店1111起

準備搶！「雙11購物節」住飯店1111起

ITF台北國際旅展剛閉幕，緊接著還有「雙11購物節」，就有旅行業者搶先祭出「星級飯店訂房1111元起」、「買一送一」一日閃購促銷，雲林劍湖山渡假酒店住一晚只要1111元，11月11日早上9點起限時8小時開搶，想撿便宜的你快設定鬧鐘。

ITF旅展擠爆！出國以「日本最夯」

ITF旅展擠爆！出國以「日本最夯」

旅展周末買氣續旺　旅行社董座看好明年Q3回到疫情前水準

旅展周末買氣續旺　旅行社董座看好明年Q3回到疫情前水準

全台失聯移工破7萬人　澎湖移工3落網

全台失聯移工破7萬人　澎湖移工3落網

晶華旅展喜迎10位百萬刷手　五星飯店掀排隊潮拚上億業績

晶華旅展喜迎10位百萬刷手　五星飯店掀排隊潮拚上億業績

關鍵字：

中山醫院陸客健檢賣淫旅行社院長移民署

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面