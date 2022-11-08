快訊／假健檢真賣淫助2萬4600陸人來台　中山醫院2院長共7人起訴

▲中山醫院前院長李偉政被起訴偽造假健檢收據，協助陸客以不實名義來台。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山醫院涉從2016年起，開立假的健檢收據，交由旅行社協助陸客以健檢名義申請來台，截至2000年為止，共有2萬4600人次藉此入境，其中有部分女子來台從事賣淫工作，中山醫院則從中賺取1785萬元，台北地檢署調查後，8日依違反《兩岸人民關係條例》、偽造文書等罪嫌，起訴前後任院長李偉政、謝士明等7人。

這起假健檢名義來台賣淫案，緣起於台南市警局第五分局在2019年11月12日，查獲吳姓、江姓、蘇姓3名大陸籍女子在台賣淫，經追查發現他們都是在透過旅行社，以健檢名義申請來台入境，健檢單位是中山醫院。

▲賣淫健檢案爆發後已卸任的中山醫院院長謝士明。（資料照／記者劉昌松攝）

但是依據內政部規定，陸籍人士要來台健檢的話，如果是在醫學中心健檢，費用至少要2萬元，若非醫學中心，健檢費用下限是1萬5千元，陸客需先將健檢收據送交移民署申請，獲准後才可入境停留15天。

而警方查獲來台賣淫的陸女，雖然真的有到中山醫院接受健檢，實際只是做了身高、體重及抽血等簡單項目，與1萬5千元的高價健檢單據明顯不符，台北地檢署檢察官鄭少珏指揮台南警調、移民署專勤隊展開追查，發現這是一場集團式犯罪。

專案小組查出，中山醫院前2任院長李偉政、謝士明，先後就配合長榮旅行社等業者，明知這些陸客來台只是做一些2500元到3000元的陽春健檢，卻開具不實健檢收據，先由旅行社繳足1萬5千元費用，之後再將差額退回旅行社。

▲中山醫院副院長李世明（中）也遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

總計從2016年5月起，到2000年5月為止，中山醫院以不實健檢名義，協助2萬4600名陸客來台，扣除健檢成本以及退回旅行社款項後，中山醫院以這種非法手段賺取健檢費用1785萬餘元，除李偉政、謝士明外，遭起訴的還有中山醫院副院長李世明，中山醫院企劃兼院部秘書沈淑貞，長榮、台大、堡勝達旅行社負責人夫妻蔡長榮、徐若婷，光彩旅行社負責人彭廣正。