警休假「見他晃進三溫暖」 　尾隨查出特殊身分：還想謊報資料

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局中崙派出所警員，勤餘走在轄區內運動，赫然發現1名男子神色慌張，進入大樓內的三溫暖，且很像之前警方鎖定的1名竊盜通緝犯，警員立刻通知派出所線上警力支援，並且尾隨男子等待支援警力到場，順利將人逮捕。

警方調查，62歲的何姓男子行經北市松山區南京東路、敦化北路口，被1名松山分局中崙派出所黃姓警員發現，警員一眼就認出是公布的竊盜通緝犯，黃姓警員一路尾隨男子進入大樓，並進入三溫暖，休假警員立刻通知線上警力到場支援。

▲何姓通緝犯被警方圍捕，竟然還想謊報弟弟身分蒙混過關。（圖／記者邱中岳翻攝）

警力到場後盤查何姓男子身分，男子竟然還裝瘋賣傻，謊報弟弟身分最後被警方識破，確認身分後發現男子在8月、10月以及11月間，共計遭高雄地檢署、台中地檢署以及新北地檢署發布3條通緝。

警方事後追查，發現何姓男子平時無業，主要都鎖定北台灣的賣場以及百貨公司，趁用餐、逛街的人不注意偷走錢包、皮夾，不然就是趁專櫃人員在招呼客人時，趁隙翻箱倒櫃偷走包包、皮夾等財物。

松山分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，呼籲民眾切勿心存僥倖，警方為防制不法，努力維護轄區治安，積極展現警方守護治安的能力。