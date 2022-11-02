頂新和德大規模公益贈書在地14校　傳承閱讀力量

▲彰化縣副縣長洪榮章、頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡、小鎮文創創辦人何培鈞等共同參與捐贈儀式。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

為縮短城鄉教育資源差距，頂新和德文教基金會長年支持彰化縣政府推廣教育工作，近期除提供彰化縣政府「運動教育推廣金」，今(11/2)也在彰化高中舉辦捐書儀式，總計捐贈1500本書給14所學校，盼閱讀力量能成為彰化學子的強力後盾。

▲小鎮文創創辦人何培鈞現彰化高中演講。

頂新和德文教基金會今年成立邁入第25年，透過「社福、環境、教育和產業」四大構面長期深耕創辦人魏應充故鄉所在的永靖鄉與彰化縣，其中教育是基金會投入最久的服務項目，頂新和德開設「農村課輔班」提供免費課業輔導服務、探索課程、寒暑期營隊、技職講座以及提供獎學金，提升地方教育品質。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，這次共捐贈1500冊天下文化經典好書給彰化縣的14所學校，包含泰和國小、彰化藝術高中、花壇國中、和東國小、鹿東國小、永興國小、湖北國小、二林高中、成功高中、和美高中、田中高中、彰化高中、鹿江國際中小學、永靖高工，盼閱讀力量能成為彰化學子的強力後盾。

▲由彰化高中校長王延煌捐致贈感謝狀頂新和德文教基金會。

彰化縣政府副縣長洪榮章也到場，轉達縣長王惠美對頂新和德文教基金會捐書行動的感謝，讓彰化縣內國小、國中、高中的藏書越來越豐富，也盼彰化的孩子能多利用課外閱讀增廣想像力，贏在起跑點。

活動合作單位天下文化也邀請小鎮文創公司的創辦人何培鈞到場，以「閱讀的力量」為主題發表演講，勉勵地方學子。