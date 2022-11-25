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買到少糖三明治　他掀開吐司只剩「空虛一條線」

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友抱怨，25日買了一份三明治，沒想到把吐司掀開一看，抹醬竟然只剩下「一條線」，讓他超級傻眼，「現在是怎樣啦？難怪被說台灣是詐騙天堂。」文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「你是不是點少糖」、「這個吃空虛的」。

三明治餡料滿滿！他掀開吐司只剩「空虛一條線」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO發現三明治的抹醬看起來很多，實際上只有一點點。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出兩張照片，第一張照片是一份三明治，抹醬有巧克力、草莓和奶油口味，看起來料多又美味；但第二張照片中，只見他把每一片吐司掀開，內層的抹醬竟然只剩下「一條線」。

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原PO看到這一幕，傻眼直呼，「現在是怎樣啦？難怪被說台灣是詐騙天堂。」文章公開之後迅速掀起網友關注，大家紛紛留言開玩笑，「你是不是點少糖」、「還假裝有抹到後面」、「原來也有人跟我一樣，買的時候看起來飽滿，吃的時候空虛無味」。

不過，也有網友認為，這種三明治早餐店才賣20元，要求不能太高，如果覺得店家不老實，以後別買就是了，「這種店通常只會買一次」、「這吃個空虛的」、「不老實的店就別去了，從細節就能知道品質」、「這家店的生意應該很好，所以沒人注意，隨便做都賣得掉」。

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